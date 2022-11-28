Создатель Forex Club Вячеслав Таран погиб при крушении вертолета в Монако

Вячеславу Тарану было 53 года. Отмечается, что у него остались жена и трое детей. Таран основал Forex Club в 1997 г., сейчас компания известна под брендом онлайн-брокера Libertex Group. Кроме того, пишет Monaco Daily News, он является членом правления швейцарской компании YouHodler SA. Последние 10 лет Таран жил в Монако, уточняет издание.