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Создатель Forex Club Вячеслав Таран погиб при крушении вертолета в Монако

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Пассажиром разбившегося 25 ноября вертолета в Монако был президент инвестиционной компании Libertex Group, основатель Forex Club Вячеслав Таран. Об этом сообщает издание Monaco Daily News со ссылкой на «надежный официальный источник, близкий к расследованию».

Смерть Тарана подтвердили и в Libertex Group, пишет Finance Magnates. «С большим сожалением Libertex Group подтверждает гибель своего соучредителя и председателя совета директоров Вячеслава Тарана в результате крушения вертолета, произошедшего по пути в Монако в пятницу, 25 ноября 2022 г.», — приводит слова компании издание.

Также о гибели основателя Forex Club сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники в самой компании и в финансовых кругах.

По данным Monaco Daily News, Таран возвращался из Швейцарии в Монако 25 ноября, когда произошло крушение вертолета. Вертолет принадлежал компании Monacair. Компания утверждает, что за штурвалом находился «очень опытный пилот», пишет издание.

Вячеславу Тарану было 53 года. Отмечается, что у него остались жена и трое детей. Таран основал Forex Club в 1997 г., сейчас компания известна под брендом онлайн-брокера Libertex Group. Кроме того, пишет Monaco Daily News, он является членом правления швейцарской компании YouHodler SA. Последние 10 лет Таран жил в Монако, уточняет издание.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных