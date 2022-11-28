Создатель Forex Club Вячеслав Таран погиб при крушении вертолета в Монако
Пассажиром разбившегося 25 ноября вертолета в Монако был президент инвестиционной компании Libertex Group, основатель Forex Club Вячеслав Таран. Об этом сообщает издание Monaco Daily News со ссылкой на «надежный официальный источник, близкий к расследованию».
Смерть Тарана подтвердили и в Libertex Group, пишет Finance Magnates. «С большим сожалением Libertex Group подтверждает гибель своего соучредителя и председателя совета директоров Вячеслава Тарана в результате крушения вертолета, произошедшего по пути в Монако в пятницу, 25 ноября 2022 г.», — приводит слова компании издание.
Также о гибели основателя Forex Club сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники в самой компании и в финансовых кругах.
По данным Monaco Daily News, Таран возвращался из Швейцарии в Монако 25 ноября, когда произошло крушение вертолета. Вертолет принадлежал компании Monacair. Компания утверждает, что за штурвалом находился «очень опытный пилот», пишет издание.
Вячеславу Тарану было 53 года. Отмечается, что у него остались жена и трое детей. Таран основал Forex Club в 1997 г., сейчас компания известна под брендом онлайн-брокера Libertex Group. Кроме того, пишет Monaco Daily News, он является членом правления швейцарской компании YouHodler SA. Последние 10 лет Таран жил в Монако, уточняет издание.
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