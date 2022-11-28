Путин наградил создателя пистолета Лебедева орденом «За военные заслуги»
Президент России Владимир Путин наградил Дмитрия Лебедева — создателя пистолета Лебедева — орденом «За военные заслуги», сообщает пресс-служба концерна «Калашников».
«Президент России Владимир Владимирович Путин 25 ноября 2022 года в торжественной обстановке вручил ведущему инженеру-конструктору Ижевского механического завода Дмитрию Лебедеву орден "За военные заслуги"», — говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, Лебедев получил награду за заслуги в разработке, производстве и введении в эксплуатацию современной военной техники и вооружения, а также укрепление обороноспособности страны и многолетний труд.
Инженер-конструктор Лебедев разработал основные технические решения пистолета Лебедева, компактного ПЛК и модульных пистолетов Лебедева МПЛ и МПЛ1. Разработка линейки пистолетов Лебедева стартовала в 2014 г., участие в ней приняли конструкторы Ижевского механического завода. В 2021 г. 9–мм компактный пистолет Лебедева был принят на вооружение Министерства внутренних дел России, а 9–мм модульные пистолеты Лебедева МПЛ и МПЛ1 — на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии.
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