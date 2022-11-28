Путин наградил создателя пистолета Лебедева орденом «За военные заслуги»

«Президент России Владимир Владимирович Путин 25 ноября 2022 года в торжественной обстановке вручил ведущему инженеру-конструктору Ижевского механического завода Дмитрию Лебедеву орден "За военные заслуги"», — говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, Лебедев получил награду за заслуги в разработке, производстве и введении в эксплуатацию современной военной техники и вооружения, а также укрепление обороноспособности страны и многолетний труд.