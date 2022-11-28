Пушилин заявил о свыше 23 000 заявок на компенсацию за утраченное жилье
Более 23 000 жителей Донецкой народной республики (ДНР) подали заявления на получение компенсации за утраченное при боевых действиях жилье, сообщает врио главы республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«Всего поступило 23 360 заявлений, из них на этой неделе – 1556. Приняты решения по 1747 заявлениям, что говорит об увеличении темпов рассмотрения, но они еще недостаточны», — написал Пушилин.
В начале октября Пушилин потребовал ускорить выплаты компенсаций гражданам за утраченное и поврежденное жилье. Врио главы ДНР 3 октября в своем Telegram-канале написал, что в пункты приема заявлений обратилось всего 11 772 жителя с заявлениями о компенсации, что, по его словам, «крайне недостаточно». Тогда он заявил, что ждет от правительства и глав городов «кардинальных изменений на этом направлении». 16 ноября председатель правительства ДНР Виталий Хоценко сообщил, что более 500 жителей республики получили на тот период почти 170 млн руб. компенсации за утраченное жилье и имущество. На тот период времени, как сообщил Хоценко, с подобными заявлениями обратилось более 20 000 человек.
30 сентября российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.