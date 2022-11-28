Пушилин заявил о свыше 23 000 заявок на компенсацию за утраченное жилье

В начале октября Пушилин потребовал ускорить выплаты компенсаций гражданам за утраченное и поврежденное жилье. Врио главы ДНР 3 октября в своем Telegram-канале написал, что в пункты приема заявлений обратилось всего 11 772 жителя с заявлениями о компенсации, что, по его словам, «крайне недостаточно». Тогда он заявил, что ждет от правительства и глав городов «кардинальных изменений на этом направлении». 16 ноября председатель правительства ДНР Виталий Хоценко сообщил, что более 500 жителей республики получили на тот период почти 170 млн руб. компенсации за утраченное жилье и имущество. На тот период времени, как сообщил Хоценко, с подобными заявлениями обратилось более 20 000 человек.