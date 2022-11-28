«Яндекс» запустил совместные поездки на такси
«Теперь поездки на такси в Москве и Санкт-Петербурге можно разделить с попутчиком, если выбрать опцию "Вместе" в приложении "Яндекс Go". В таком случае одну машину смогут вызвать двое человек с попутными маршрутами. Стоимость поездки при этом будет ниже для обоих, а водитель заработает больше, выполняя, по сути, два заказа одновременно», — сказано в сообщении.
Уточняется, что алгоритм будет самостоятельно подбирать клиента, заказавшего такси и направляющегося по схожему маршруту. При этом одновременно в машине может быть только два человека, приложение предупредит об этом заранее.
Опция будет доступна в тарифе «Эконом» при условии, что число желающих уехать на такси значительно больше, чем свободных машин. Новая функция пока будет доступна только в Москве и Санкт-Петербурге. В приложениях она будет появляться постепенно, начиная с 14:00.
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