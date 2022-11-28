«Яндекс» запустил совместные поездки на такси

«Теперь поездки на такси в Москве и Санкт-Петербурге можно разделить с попутчиком, если выбрать опцию "Вместе" в приложении "Яндекс Go". В таком случае одну машину смогут вызвать двое человек с попутными маршрутами. Стоимость поездки при этом будет ниже для обоих, а водитель заработает больше, выполняя, по сути, два заказа одновременно», — сказано в сообщении.