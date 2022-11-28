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«Яндекс» запустил совместные поездки на такси

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Агрегатор такси «Яндекс Go» запустил возможность совместных поездок на такси, если заказчики едут по схожим маршрутам, цены на такие поездки будут ниже, чем при стандартном заказе. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса, пишет ТАСС.

«Теперь поездки на такси в Москве и Санкт-Петербурге можно разделить с попутчиком, если выбрать опцию "Вместе" в приложении "Яндекс Go". В таком случае одну машину смогут вызвать двое человек с попутными маршрутами. Стоимость поездки при этом будет ниже для обоих, а водитель заработает больше, выполняя, по сути, два заказа одновременно», — сказано в сообщении.

Уточняется, что алгоритм будет самостоятельно подбирать клиента, заказавшего такси и направляющегося по схожему маршруту. При этом одновременно в машине может быть только два человека, приложение предупредит об этом заранее.

Опция будет доступна в тарифе «Эконом» при условии, что число желающих уехать на такси значительно больше, чем свободных машин. Новая функция пока будет доступна только в Москве и Санкт-Петербурге. В приложениях она будет появляться постепенно, начиная с 14:00.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных