Китай упростил выдачу виз для россиян

После начала пандемии Китай закрыл границы для иностранных туристов. Кроме того, при выявлении случаев заражение на международных рейсах власти страны приостанавливали полеты авиакомпаний. Въехать в Китай можно было только по по дипломатической, служебной или учебной визе. Позже власти страны упростили въезд в КНР для привитых китайской вакциной от коронавируса.