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Общество

Китай упростил выдачу виз для россиян

Ведомости

Требования к документам для россиян, чтобы получить визу в Китай, вернулись к допандемийным. Об этом сообщил генконсул Цзян Сяояна в интервью «Интерфаксу».

«Теперь, когда пандемия пошла на спад, Генеральное консульство упрощает визовые процедуры. Граждане России могут подать документы на получение экипажной, гостевой, рабочей, деловой, семейной и долгосрочной учебной визы», — заявил дипломат. 

Он напомнил, что в период пандемии Китай выдавал визы только по чрезвычайным обстоятельствам, а также для участия в крупных проектах двустороннего сотрудничества. При этом, по словам генконсула, пандемия не помешала развитию сотрудничества России и Китая в области образования, поскольку студенты учились в онлайн-формате.

После начала пандемии Китай закрыл границы для иностранных туристов. Кроме того, при выявлении случаев заражение на международных рейсах власти страны приостанавливали полеты авиакомпаний. Въехать в Китай можно было только по по дипломатической, служебной или учебной визе. Позже власти страны упростили въезд в КНР для привитых китайской вакциной от коронавируса.

С 1 мая 2022 г. власти Гонконга разрешили въезд иностранным туристам, в том числе россиянам, привитым «Спутником V». В конце сентября в городе также был отменен карантин для прибывающих из-за рубежа. 

Также в ноябре 2022 г. Китай решил отказаться от механизма временной приостановки авиарейсов. Также для посадки на рейс теперь достаточно сделать один ПЦР-тест вместо двух.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных