Китай упростил выдачу виз для россиян
Требования к документам для россиян, чтобы получить визу в Китай, вернулись к допандемийным. Об этом сообщил генконсул Цзян Сяояна в интервью «Интерфаксу».
«Теперь, когда пандемия пошла на спад, Генеральное консульство упрощает визовые процедуры. Граждане России могут подать документы на получение экипажной, гостевой, рабочей, деловой, семейной и долгосрочной учебной визы», — заявил дипломат.
Он напомнил, что в период пандемии Китай выдавал визы только по чрезвычайным обстоятельствам, а также для участия в крупных проектах двустороннего сотрудничества. При этом, по словам генконсула, пандемия не помешала развитию сотрудничества России и Китая в области образования, поскольку студенты учились в онлайн-формате.
После начала пандемии Китай закрыл границы для иностранных туристов. Кроме того, при выявлении случаев заражение на международных рейсах власти страны приостанавливали полеты авиакомпаний. Въехать в Китай можно было только по по дипломатической, служебной или учебной визе. Позже власти страны упростили въезд в КНР для привитых китайской вакциной от коронавируса.
С 1 мая 2022 г. власти Гонконга разрешили въезд иностранным туристам, в том числе россиянам, привитым «Спутником V». В конце сентября в городе также был отменен карантин для прибывающих из-за рубежа.
Также в ноябре 2022 г. Китай решил отказаться от механизма временной приостановки авиарейсов. Также для посадки на рейс теперь достаточно сделать один ПЦР-тест вместо двух.
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