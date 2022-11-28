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Кадыров удостоил свою дочь Хадижат высшей награды Чечни

Ведомости

Начальник департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова была удостоена высшей награды республики – ордена имени Ахмата Кадырова. Об этом говорится в сообщении на сайте главы Чечни.

«Награда вручена за исключительные заслуги перед Чеченской Республикой, вклад в дело Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», – говорится в сообщении.

Свою должность Кадырова заняла в ноябре 2021 г., до этого  работала заведующей детским садом «Сказочный замок». Ранее была награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Как отметил министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев, Кадырова проявила свои управленческие навыки, подняв в короткий срок деятельность департамента «на новый уровень». 

«Под руководством Хадижат Рамзановны ведомство одержало не одну победу, и нет сомнений, что это только начало», – добавил он.

Ранее в ноябре президент России Владимир Путин впервые подписал указ о награждении россиянок возрожденным званием «Мать-героиня», оно присвоено, в том числе, жене главы Чечни Рамзана Кадырова Медни Кадыровой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных