Кадыров удостоил свою дочь Хадижат высшей награды Чечни
Начальник департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырова, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова была удостоена высшей награды республики – ордена имени Ахмата Кадырова. Об этом говорится в сообщении на сайте главы Чечни.
«Награда вручена за исключительные заслуги перед Чеченской Республикой, вклад в дело Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», – говорится в сообщении.
Свою должность Кадырова заняла в ноябре 2021 г., до этого работала заведующей детским садом «Сказочный замок». Ранее была награждена медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».
Как отметил министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев, Кадырова проявила свои управленческие навыки, подняв в короткий срок деятельность департамента «на новый уровень».
«Под руководством Хадижат Рамзановны ведомство одержало не одну победу, и нет сомнений, что это только начало», – добавил он.
Ранее в ноябре президент России Владимир Путин впервые подписал указ о награждении россиянок возрожденным званием «Мать-героиня», оно присвоено, в том числе, жене главы Чечни Рамзана Кадырова Медни Кадыровой.
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