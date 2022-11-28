Регионы могут получить право назначать штрафы автомобилистам за нарушение тишины
Мосгордума внесла в Госдуму законопроект, предлагающий наделить регионы правом устанавливать штрафы за нарушение покоя и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств.
В пояснительной записке к документу отмечается, что недобросовестные владельцы автомобилей, мотоциклов и квадроциклов зачастую используют неисправные или специально модифицированные системы выпуска отработанных газов двигателей, либо же очень громко слушают музыку, а существующих штрафов недостаточно для борьбы с этой проблемой.
«Предлагается прямо наделить субъекты Российской Федерации правом устанавливать административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств», – говорится в пояснительной записке.
Регионам предлагается предоставить возможность устанавливать размер штрафа для «особо шумных» транспортных средств (спортивных авто и мотоциклов с двигателями высокой мощности) в зависимости от категории этого транспортного средства и мощности его двигателя.
Кроме того, законопроект предполагает задержание транспортного средства с демонтированной или модифицированной системой выпуска отработанных газов двигателя, нарушившего покой граждан, поскольку водитель в таком случае не может устранить причину нарушения непосредственно на месте совершения этого нарушения. Данная мера, возможно, станет более эффективной предупредительной мерой, чем сам штраф, отметили авторы документа.
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