Регионы могут получить право назначать штрафы автомобилистам за нарушение тишины

Кроме того, законопроект предполагает задержание транспортного средства с демонтированной или модифицированной системой выпуска отработанных газов двигателя, нарушившего покой граждан, поскольку водитель в таком случае не может устранить причину нарушения непосредственно на месте совершения этого нарушения. Данная мера, возможно, станет более эффективной предупредительной мерой, чем сам штраф, отметили авторы документа.