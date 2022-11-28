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Общество

Регионы могут получить право назначать штрафы автомобилистам за нарушение тишины

Ведомости

Мосгордума внесла в Госдуму законопроект, предлагающий наделить регионы правом устанавливать штрафы за нарушение покоя и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств.

В пояснительной записке к документу отмечается, что недобросовестные владельцы автомобилей, мотоциклов и квадроциклов зачастую используют неисправные или специально модифицированные системы выпуска отработанных газов двигателей, либо же очень громко слушают музыку, а существующих штрафов недостаточно для борьбы с этой проблемой.

«Предлагается прямо наделить субъекты Российской Федерации правом устанавливать административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств», – говорится в пояснительной записке.

Регионам предлагается предоставить возможность устанавливать размер штрафа для «особо шумных» транспортных средств (спортивных авто и мотоциклов с двигателями высокой мощности) в зависимости от категории этого транспортного средства и мощности его двигателя.

Кроме того, законопроект предполагает задержание транспортного средства с демонтированной или модифицированной системой выпуска отработанных газов двигателя, нарушившего покой граждан, поскольку водитель в таком случае не может устранить причину нарушения непосредственно на месте совершения этого нарушения. Данная мера, возможно, станет более эффективной предупредительной мерой, чем сам штраф, отметили авторы документа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных