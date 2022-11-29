«Почта России» запустила доставку из европейских интернет-магазинов

«Почта начала доставлять покупки из интернет-магазинов Евросоюза. Получить заказ можно в любом из 38 000 отделений по всей стране или курьером в более чем 14 000 населенных пунктов», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что новая услуга доступна для клиентов «Почта Global», которая является партнером «Почта России» по доставке товаров из зарубежных онлайн-площадок. Оплатить заказ на «Почта Global» можно российской банковской картой, сообщили в компании.