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«Почта России» запустила доставку из европейских интернет-магазинов

Ведомости

«Почта России» сообщила о запуске доставки из европейских интернет-магазинов, включая Farfetch, Asos, Mytheresa и др., сообщает пресс-служба компании. У клиентов также появится возможность сделать заказ с сайтов Zara, H&M, Adidas, Nike и других брендов.

«Почта начала доставлять покупки из интернет-магазинов Евросоюза. Получить заказ можно в любом из 38 000 отделений по всей стране или курьером в более чем 14 000 населенных пунктов», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что новая услуга доступна для клиентов «Почта Global», которая является партнером «Почта России» по доставке товаров из зарубежных онлайн-площадок. Оплатить заказ на «Почта Global» можно российской банковской картой, сообщили в компании.

Заказы из интернет-магазинов Европы поступают на склады партнера в Берлине, а затем отправляются покупателю. Сроки доставки из Германии в Россию составят от 14 дней, включая процедуру таможенного оформления. В компании добавили, что покупателю нужно будет оплатить пошлину, если цена его посылки превысит 1000 евро или вес будет более 31 кг.

После начала спецоперации на Украине многие зарубежные сети магазинов одежды приостановили работу в России. В частности, такое решение принял концерн Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti), H&M, Marks & Spencer, Nike, Adidas и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных