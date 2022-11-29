«Почта России» запустила доставку из европейских интернет-магазинов
«Почта России» сообщила о запуске доставки из европейских интернет-магазинов, включая Farfetch, Asos, Mytheresa и др., сообщает пресс-служба компании. У клиентов также появится возможность сделать заказ с сайтов Zara, H&M, Adidas, Nike и других брендов.
«Почта начала доставлять покупки из интернет-магазинов Евросоюза. Получить заказ можно в любом из 38 000 отделений по всей стране или курьером в более чем 14 000 населенных пунктов», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что новая услуга доступна для клиентов «Почта Global», которая является партнером «Почта России» по доставке товаров из зарубежных онлайн-площадок. Оплатить заказ на «Почта Global» можно российской банковской картой, сообщили в компании.
Заказы из интернет-магазинов Европы поступают на склады партнера в Берлине, а затем отправляются покупателю. Сроки доставки из Германии в Россию составят от 14 дней, включая процедуру таможенного оформления. В компании добавили, что покупателю нужно будет оплатить пошлину, если цена его посылки превысит 1000 евро или вес будет более 31 кг.
После начала спецоперации на Украине многие зарубежные сети магазинов одежды приостановили работу в России. В частности, такое решение принял концерн Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti), H&M, Marks & Spencer, Nike, Adidas и др.
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