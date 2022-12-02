В турецком порту Самсун произошел взрыв
В порту Самсун на севере Турции произошел взрыв, сообщил местный телеканал A Haber.
«В порту Самсун по неизвестной причине произошел взрыв. В район порта, где после взрыва вспыхнул пожар, были направлены пожарные», — сказано в сообщении.
Информация о погибших и пострадавших отсутствует. По информации телеканала, взрыв произошел на одном из танкеров. На кадрах, которые публикует телеканал, виден черный столб дыма. Сейчас пожар локализован и устранен.
Позже губернатор города прокомментировал произошедшее: «Взрыв произошел около 11:15 (время совпадает с московским. — "Ведомости") из-за нагревания одного из топливных баков, в котором хранятся отработанные масла, взятые с судов в порту Самсун».
Город Самсун расположен в 420 км к северу от Анкары. Порт в этом городе считается одним из ключевых для Турции, поскольку из него выходят грузоперевозчики, которые направляются в несколько стран, в том числе и в Россию.
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