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В турецком порту Самсун произошел взрыв

Ведомости

В порту Самсун на севере Турции произошел взрыв, сообщил местный телеканал A Haber.

«В порту Самсун по неизвестной причине произошел взрыв. В район порта, где после взрыва вспыхнул пожар, были направлены пожарные», — сказано в сообщении.

Информация о погибших и пострадавших отсутствует. По информации телеканала, взрыв произошел на одном из танкеров. На кадрах, которые публикует телеканал, виден черный столб дыма. Сейчас пожар локализован и устранен.

Позже губернатор города прокомментировал произошедшее: «Взрыв произошел около 11:15 (время совпадает с московским. — "Ведомости") из-за нагревания одного из топливных баков, в котором хранятся отработанные масла, взятые с судов в порту Самсун».

Город Самсун расположен в 420 км к северу от Анкары. Порт в этом городе считается одним из ключевых для Турции, поскольку из него выходят грузоперевозчики, которые направляются в несколько стран, в том числе и в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных