В Госдуме предложили разрешить директорам школ досрочный выход на пенсию

Сейчас досрочный выход на пенсию разрешен соцпедагогам, работающим в детских домах или образовательных структурах для детей с отклонениями в развитии. Авторы инициативы отмечают, что их коллеги в обычных общеобразовательных учреждениях, директора и их заместители школ и детсадов также работают с детьми, которые имеют отклонения в психике, нарушают общепринятые нормы поведения или же занимаются преступной деятельностью.