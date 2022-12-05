В Госдуме предложили разрешить директорам школ досрочный выход на пенсию
Депутаты Госдумы обратились в правительство с предложением разрешить досрочно выходить на пенсию директорам школ и детсадов, их заместителям, а также социальным педагогам, работающим в общеобразовательных учреждений. С обращением первого зампреда комитета ГД по просвещению Яны Лантратовой и зампреда комитета по строительству и ЖКХ Александра Аксененко ознакомились «Известия».
Сейчас досрочный выход на пенсию разрешен соцпедагогам, работающим в детских домах или образовательных структурах для детей с отклонениями в развитии. Авторы инициативы отмечают, что их коллеги в обычных общеобразовательных учреждениях, директора и их заместители школ и детсадов также работают с детьми, которые имеют отклонения в психике, нарушают общепринятые нормы поведения или же занимаются преступной деятельностью.
Авторы обращения также ссылаются на разъяснения Минтруда о том, что все педагоги, чья работа связана с повышенными психофизиологическими нагрузками, имеют право на досрочный выход на пенсию. Директора и их заместители, по мнению депутатов, заслуживают такое же право в связи с колоссальной ответственностью, которую тоже можно считать фактором повышенной психофизиологической нагрузки.
В комментарии изданию Яна Лантратова рассказала, что причиной этого обращения стали жалобы со стороны самих социальных педагогов на низкий оклад, а также то, что такая работа не засчитывается в педагогический стаж.
В марте 2021 г. правительство расширило варианты досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных. В стаж работы для таких работников разрешили засчитывать периоды обучения и дополнительного профессионального образования. До этого в стаж засчитывалось только время нахождения на работе, больничные, оплачиваемые отпуска, а также периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов.
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