Мишустин упростил досрочный выход на пенсию для некоторых профессий
Правительство расширило варианты досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Теперь в стаже работы, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации», — пояснили в пресс-службе правительства. Раньше в стаж работников этих профессий засчитывалось только время нахождения на работе, больничные, оплачиваемые отпуска, а также периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов.
«Особенно он (новый порядок выхода на досрочную пенсию. — прим. ред.) будет актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации. В первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения», — добавили в пресс-службе правительства. Там отметили, что соответствующий документ будет опубликован в ближайшее время.
Минтруд заявил о намерении расширить списки профессий с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, в конце февраля. До этого замглавы комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала, что время выхода на пенсию медработников, которые лечат пациентов с коронавирусом, будет пересчитано из-за особенностей расчета стажа работы. Кроме того, правительство уже одобрило таким медикам пересчет пенсионногоа стаж в формате один день работы за два дня стажа. Такая мера позволит ежегодно уходить на пенсию досрочно 4 тыс. медиков.