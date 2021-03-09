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Мишустин упростил досрочный выход на пенсию для некоторых профессий

Ведомости

Правительство расширило варианты досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Теперь в стаже работы, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации», — пояснили в пресс-службе правительства. Раньше в стаж работников этих профессий засчитывалось только время нахождения на работе, больничные, оплачиваемые отпуска, а также периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов.

«Особенно он (новый порядок выхода на досрочную пенсию. — прим. ред.) будет актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации. В первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения», — добавили в пресс-службе правительства. Там отметили, что соответствующий документ будет опубликован в ближайшее время.

Минтруд заявил о намерении расширить списки профессий с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, в конце февраля. До этого замглавы комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала, что время выхода на пенсию медработников, которые лечат пациентов с коронавирусом, будет пересчитано из-за особенностей расчета стажа работы. Кроме того, правительство уже одобрило таким медикам пересчет пенсионногоа стаж в формате один день работы за два дня стажа. Такая мера позволит ежегодно уходить на пенсию досрочно 4 тыс. медиков.

Ранее по теме: Минтруд намерен изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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