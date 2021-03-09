Мишустин упростил досрочный выход на пенсию для некоторых профессий

Минтруд заявил о намерении расширить списки профессий с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, в конце февраля. До этого замглавы комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала, что время выхода на пенсию медработников, которые лечат пациентов с коронавирусом, будет пересчитано из-за особенностей расчета стажа работы. Кроме того, правительство уже одобрило таким медикам пересчет пенсионногоа стаж в формате один день работы за два дня стажа. Такая мера позволит ежегодно уходить на пенсию досрочно 4 тыс. медиков.