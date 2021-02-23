Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Минтруд намерен изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

Ведомости

Минтруд намерен расширить списки работ, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, пишет «Российская газета» со ссылкой на разработанный проект постановления правительства.

Министерство предлагает внести в списки периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, являющихся условием выполнения работниками определенных видов деятельности. Отмечается, что в эти периоды за сотрудниками сохраняется зарплата, а работодатели отчисляют за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

На данный момент досрочно выйти на пенсию могут граждане, наработавшие определенный стаж в профессиях, должностях, производствах и учреждениях, например учителя, врачи, работники общественного транспорта.

Ранее замглавы комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала, что время выхода на пенсию медработников, которые лечат пациентов с коронавирусом, будет пересчитано из-за особенностей расчета стажа работы. До этого правительство одобрило исчисление пенсионного стажа медработников, которые лечат пациентов с коронавирусом, из расчета один день работы за два дня стажа. Такая мера позволит ежегодно уходить на пенсию досрочно 4000 медиков.

Ранее по теме: Сенатор рассказала о пенсионных льготах для борющихся с COVID-19 врачей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных