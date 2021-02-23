Минтруд намерен изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

Ранее замглавы комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала, что время выхода на пенсию медработников, которые лечат пациентов с коронавирусом, будет пересчитано из-за особенностей расчета стажа работы. До этого правительство одобрило исчисление пенсионного стажа медработников, которые лечат пациентов с коронавирусом, из расчета один день работы за два дня стажа. Такая мера позволит ежегодно уходить на пенсию досрочно 4000 медиков.