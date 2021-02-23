Минтруд намерен изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию
Минтруд намерен расширить списки работ, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, пишет «Российская газета» со ссылкой на разработанный проект постановления правительства.
Министерство предлагает внести в списки периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, являющихся условием выполнения работниками определенных видов деятельности. Отмечается, что в эти периоды за сотрудниками сохраняется зарплата, а работодатели отчисляют за них взносы на обязательное пенсионное страхование.
На данный момент досрочно выйти на пенсию могут граждане, наработавшие определенный стаж в профессиях, должностях, производствах и учреждениях, например учителя, врачи, работники общественного транспорта.
Ранее замглавы комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала, что время выхода на пенсию медработников, которые лечат пациентов с коронавирусом, будет пересчитано из-за особенностей расчета стажа работы. До этого правительство одобрило исчисление пенсионного стажа медработников, которые лечат пациентов с коронавирусом, из расчета один день работы за два дня стажа. Такая мера позволит ежегодно уходить на пенсию досрочно 4000 медиков.