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Сенатор рассказала о пенсионных льготах для борющихся с COVID-19 врачей

Ведомости

Время выхода на пенсию медработников, которые лечат пациентов с коронавирусом, будет пересчитано из-за особенностей расчета стажа работы. Об этом заявила замглавы комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко, передает «Национальная служба новостей». 

«Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана», — сказала Кусайко. По словам сенатора, в регионах есть популярные программы поддержки медработников. Медики могут получить выплату до 375 000 руб. при покупке машины стоимостью от 1 млн руб. Также при наличии определенного стажа врачи могут приватизировать жилье. 

Ранее правительство одобрило исчисление пенсионного стажа медработников, которые лечат пациентов с коронавирусом, из расчета один день работы за два дня стажа. Такая мера позволит ежегодно уходить на пенсию досрочно 4 тыс. медиков.

В середине августа 2020 г. правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам. Впервые о льготах для медработников 8 апреля объявил президент России Владимир Путин. Тогда речь шла о выплатах работающим с заразившимися коронавирусом пациентами. В январе этого года медики получили двойные выплаты за борьбу с коронавирусом в праздники.

Согласно постановлению правительства, врачи стационаров за одну нормативную смену должны получать соцвыплату в размере 3880 руб., медики, работающие с лечащимися на дому пациентами, врачи скорой помощи и средний медперсонал стационаров — по 2430 руб., средний медперсонал, работающий в амбулаторных условиях, младший медперсонал стационаров и водители скорой помощи — по 1215 руб., младший медперсонал скорой помощи — 950 руб., младший медперсонал, оказывающий помощь пациентам на дому, и фельдшеры по приему вызовов скорой помощи — 600 руб.

Ранее по теме: Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных