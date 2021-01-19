Сенатор рассказала о пенсионных льготах для борющихся с COVID-19 врачей

«Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана», — сказала Кусайко. По словам сенатора, в регионах есть популярные программы поддержки медработников. Медики могут получить выплату до 375 000 руб. при покупке машины стоимостью от 1 млн руб. Также при наличии определенного стажа врачи могут приватизировать жилье.