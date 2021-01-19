Сенатор рассказала о пенсионных льготах для борющихся с COVID-19 врачей
Время выхода на пенсию медработников, которые лечат пациентов с коронавирусом, будет пересчитано из-за особенностей расчета стажа работы. Об этом заявила замглавы комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко, передает «Национальная служба новостей».
«Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана», — сказала Кусайко. По словам сенатора, в регионах есть популярные программы поддержки медработников. Медики могут получить выплату до 375 000 руб. при покупке машины стоимостью от 1 млн руб. Также при наличии определенного стажа врачи могут приватизировать жилье.
Ранее правительство одобрило исчисление пенсионного стажа медработников, которые лечат пациентов с коронавирусом, из расчета один день работы за два дня стажа. Такая мера позволит ежегодно уходить на пенсию досрочно 4 тыс. медиков.
В середине августа 2020 г. правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам. Впервые о льготах для медработников 8 апреля объявил президент России Владимир Путин. Тогда речь шла о выплатах работающим с заразившимися коронавирусом пациентами. В январе этого года медики получили двойные выплаты за борьбу с коронавирусом в праздники.
Согласно постановлению правительства, врачи стационаров за одну нормативную смену должны получать соцвыплату в размере 3880 руб., медики, работающие с лечащимися на дому пациентами, врачи скорой помощи и средний медперсонал стационаров — по 2430 руб., средний медперсонал, работающий в амбулаторных условиях, младший медперсонал стационаров и водители скорой помощи — по 1215 руб., младший медперсонал скорой помощи — 950 руб., младший медперсонал, оказывающий помощь пациентам на дому, и фельдшеры по приему вызовов скорой помощи — 600 руб.