Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

«Для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом, устанавливаем особый порядок исчисления пенсионного стажа. Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня, и действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября текущего года. Соответствующее постановление подписано правительством», — сказал он. На реализацию программы, по его словам, потребуется 325 млн руб. ежегодно.