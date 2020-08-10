Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом. Постановление уже подписано правительством. Эта мера позволит 4000 врачам и медработникам ежегодно уходить на пенсию досрочно, отметил премьер.
«Для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом, устанавливаем особый порядок исчисления пенсионного стажа. Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня, и действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября текущего года. Соответствующее постановление подписано правительством», — сказал он. На реализацию программы, по его словам, потребуется 325 млн руб. ежегодно.
Ранее Мишустин сообщил, что правительство направит более 9 млрд руб. 76 регионам на стимулирующие выплаты сотрудникам первичного звена здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и людям из группы риска. Кроме того, кабмин продлил фиксированные выплаты сотрудникам стационаров и службы скорой помощи за июль и август. На эти выплаты правительство направит около 5 млрд руб.
Впервые о льготах для медработников 8 апреля объявил президент России Владимир Путин. Тогда речь шла о выплатах работающим с заразившимися коронавирусом пациентами. Врачам Путин обещал доплату в 80 000 руб., среднему медицинскому персоналу, медсестрам и фельдшерам, а также врачам скорой помощи, работающим с зараженными коронавирусом, – 50 000 руб. Младшему медицинскому персоналу и водителям экипажей машин должны дополнительно платить 25 000 руб. Получить выплаты можно до конца августа 2020 г.