Правительство выделит 14 млрд рублей на выплаты медикам за работу с COVID-19
Правительство России выделит регионам 14 млрд руб. на стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом или из группы риска, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, его слова приводятся на сайте кабмина.
«Направим более 9 млрд руб. 76 регионам на стимулирующие выплаты сотрудникам первичного звена здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и людям из группы риска», – заявил премьер. Кроме того, за июль и август продлены фиксированные выплаты сотрудникам стационаров и службы скорой помощи, которые были установлены по поручению президента. Для предоставления этих выплат за июль правительство направит около 5 млрд руб., отметил он.
Мишустин также напомнил, что надбавки работникам первичного звена здравоохранения за особые условия труда и дополнительную нагрузку рассчитываются в зависимости от их среднемесячного дохода.
Впервые о льготах для медработников 8 апреля объявил президент России Владимир Путин. Тогда речь шла о выплатах работающим с заразившимися коронавирусом пациентами. Врачам Путин обещал доплату в 80 000 руб., среднему медицинскому персоналу, медсестрам и фельдшерам, а также врачам скорой помощи, работающим с зараженными коронавирусом, – 50 000 руб. Младшему медицинскому персоналу и водителям экипажей машин должны дополнительно платить 25 000 руб. Получить выплаты до конца августа 2020 г.