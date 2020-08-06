Правительство выделит 14 млрд рублей на выплаты медикам за работу с COVID-19

«Направим более 9 млрд руб. 76 регионам на стимулирующие выплаты сотрудникам первичного звена здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и людям из группы риска», – заявил премьер. Кроме того, за июль и август продлены фиксированные выплаты сотрудникам стационаров и службы скорой помощи, которые были установлены по поручению президента. Для предоставления этих выплат за июль правительство направит около 5 млрд руб., отметил он.