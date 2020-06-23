Путин объявил о продлении выплат медработникам

Путин объявил о продлении выплат медработникамОни смогут получить дополнительные выплаты в июле и августе
Президент России Владимир Путин во время очередного обращения к нации объявил о продлении дополнительных выплат для медработников на июль и август. На этот период их освободят от налогов. Выплаты соцработникам также продлят на два месяца – до 15 сентября.
Путин отметил, что речь идет о дополнительных выплатах «для работников социальных учреждений, детских интернатов, домов престарелых, педагогам, психологам, медицинскому персоналу». По его словам, именно «они сейчас трудятся непрерывно двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить тех людей, за которыми они ухаживают».
О том, что медработникам продлят льготные выплаты, Путин заявил 20 июня накануне Дня медика. Президент тогда сказал, что благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и героической работе медперсонала эпидемия коронавируса начала отступать.
Впервые о льготах для медработников президент объявил 8 апреля. Тогда речь шла о выплатах работающим с заразившимися коронавирусом пациентами. Врачам Путин обещал доплату в 80 000 руб., среднему медицинскому персоналу, медсестрам и фельдшерам, а также врачам скорой помощи, работающим с зараженными коронавирусом, – 50 000 руб. Младшему медицинскому персоналу и водителям экипажей машин должны дополнительно платить 25 000 руб., говорил Путин.
Выплаты были рассчитаны на три месяца (апрель, май, июнь). Доплаты за апрель медперсонал должен был получить до 15 мая. В начале мая в очередном обращении к россиянам Путин заявил, что специальные выплаты медперсоналу к 9 мая получили «на руки» только 56 000 человек в 56 регионах – меньше половины из числа тех медработников, кому начислены такие выплаты, хотя все средства на апрельские выплаты поступили в регионы.