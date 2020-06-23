Путин объявил о продлении выплат медработникам

Выплаты были рассчитаны на три месяца (апрель, май, июнь). Доплаты за апрель медперсонал должен был получить до 15 мая. В начале мая в очередном обращении к россиянам Путин заявил, что специальные выплаты медперсоналу к 9 мая получили «на руки» только 56 000 человек в 56 регионах – меньше половины из числа тех медработников, кому начислены такие выплаты, хотя все средства на апрельские выплаты поступили в регионы.