Путин продлил на июль и август доплаты медикам за работу с коронавирусом

В целом на доплаты медперсоналу за работу с коронавирусом на период с апреля по июнь в регионы было перечислено 41,8 млрд руб. из федерального бюджета, говорил Путин 19 мая. Но в некоторых регионах, отметил президент, выплачивали «совсем не те средства, о которых шла речь» на его совещаниях с правительством. Ответственность за проблемы с выплатами медикам президент частично возложил на правительство. «Если бы в постановлении правительства изначально были прописаны ясные понятные правила, то было бы меньше вопросов к главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам», — сказал он.