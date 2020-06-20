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Путин продлил на июль и август доплаты медикам за работу с коронавирусом

О дополнительных выплатах президент впервые объявил в апреле
Алена Якушова
Андрей Гордеев / Ведомости

Все федеральные выплаты и региональные надбавки медицинским работникам, работающим с коронавирусом, должны быть сохранены еще на два месяца, а именно июль и август, объявил президент России Владимир Путин на встрече с медработниками накануне Дня медика.

Президент сказал, что благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и героической работе медперсонала эпидемия коронавируса начала отступать. «Но борьба с ней продолжается, вы сами это знаете лучше, чем я. Риски, нагрузки на медицинских работников в этой связи по-прежнему высоки», — отметил Путин.

О дополнительных выплатах медицинским работникам, работающим с заразившимися коронавирусом пациентами, Путин объявил 8 апреля. Врачам президент обещал доплату в 80 000 руб., среднему медицинскому персоналу, медсестрам и фельдшерам, а также врачам «Скорой помощи», работающим с зараженными коронавирусом, – 50 000 руб. Младшему медицинскому персоналу и водителям экипажей машин должны дополнительно платить 25 000 руб., сказал Путин.

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Выплаты были рассчитаны на три месяца (апрель, май, июнь). Доплаты за апрель медперсонал должен был получить до 15 мая. В начале мая в очередном обращении к россиянам Путин заявил, что специальные выплаты медперсоналу к 9 мая получили «на руки» только 56 000 человек в 56 регионах — меньше половины из числа тех медработников, кому начислены такие выплаты, хотя все средства на апрельские выплаты поступили в регионы, сказал президент.

В целом на доплаты медперсоналу за работу с коронавирусом на период с апреля по июнь в регионы было перечислено 41,8 млрд руб. из федерального бюджета, говорил Путин 19 мая. Но в некоторых регионах, отметил президент, выплачивали «совсем не те средства, о которых шла речь» на его совещаниях с правительством. Ответственность за проблемы с выплатами медикам президент частично возложил на правительство. «Если бы в постановлении правительства изначально были прописаны ясные понятные правила, то было бы меньше вопросов к главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам», — сказал он.

15 мая Путин отдельно раскритиковал распределение дополнительных выплат медперсоналу в зависимости от проведенного с пациентами времени, прописанное в постановление правительства. В тот же день правительство исключило фразу о «фактически отработанном времени» из постановления о дополнительных выплатах медперсоналу, работающему с заболевшими COVID-19 пациентами.

На проблемы с выплатами медикам за работу с коронавирусом в регионах не раз обращали внимание органы прокуратуры. Так например, в ходе проверки прокуратура Хакасии выяснила, что региональное министерство здравоохранения своевременно не перечислило в медицинские учреждения средства за март и апрель 2020 г. для выплаты медперсоналу. После представления прокурора главе республики Валентину Коновалову медработники получили обещанные им выплаты на сумму свыше 35 млн руб., сообщила пресс-служба прокуратуры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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