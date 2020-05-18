Правительство убрало фразу об отработанных часах из документа о выплатах медикам

Распределение дополнительных выплат медперсоналу в зависимости от проведенного с пациентами времени 15 мая раскритиковал президент Владимир Путин. На совещании по поводу строительства медицинских центров Минобороны он заявил, что средства должны начисляться за факт работы с больными, а не за отдельные часы или минуты, проведенные с пациентами. «Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными. Не за время, там 5–10 минут или два часа, а за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать, что ли?», — сказал президент. Следующее совещание по компенсациям медперсоналу за работу с больными COVID-19 Путин проведет 19 мая.