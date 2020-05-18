Правительство убрало фразу об отработанных часах из документа о выплатах медикам
Правительство исключило фразу о «фактически отработанном времени» в постановлении о дополнительных выплатах медперсоналу, работающему с заболевшими COVID-19 пациентами. Такое изменение в правила предоставления выплат медикам содержится в постановлении правительства от 15 мая, опубликованного на портале правовой информации 18 мая.
Распределение дополнительных выплат медперсоналу в зависимости от проведенного с пациентами времени 15 мая раскритиковал президент Владимир Путин. На совещании по поводу строительства медицинских центров Минобороны он заявил, что средства должны начисляться за факт работы с больными, а не за отдельные часы или минуты, проведенные с пациентами. «Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными. Не за время, там 5–10 минут или два часа, а за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать, что ли?», — сказал президент. Следующее совещание по компенсациям медперсоналу за работу с больными COVID-19 Путин проведет 19 мая.
О дополнительных выплатах для медицинских работников, работающих с больными COVID-19, Путин объявил 8 апреля. Выплаты рассчитаны на три месяца начиная с апреля, их размер зависит от категории персонала. Врачам президент обещал доплату в 80 000 руб., среднему медицинскому персоналу, медсестрам и фельдшерам, а также врачам скорой помощи, работающим с зараженными коронавирусом, — 50 000 руб. Младшему медицинскому персоналу и водителям экипажей машин будут дополнительно платить 25 000 руб., сказал Путин.
Месяц спустя президент заявил в очередном обращении к россиянам, что специальные выплаты медперсоналу к 9 мая получили «на руки» только 56 000 человек в 56 регионах. Это меньше половины из числа тех медработников, кому начислены такие выплаты, хотя все средства на апрельские выплаты поступили в регионы, сказал президент. Руководителям регионов Путин поручил проконтролировать, чтобы до 15 мая все медработники получили положенные им выплаты за апрель.