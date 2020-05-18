Минздрав направил в регионы разъяснения о порядке «ковидных» выплат медикам

Согласно письму, на получение дополнительных сумм может рассчитывать медицинский персонал, который работает с заболевшими коронавирусной инфекцией. Список структурных подразделений, работа в которых дает право на компенсационные выплаты, определят сами медицинские учреждения. Среди тех, кто должен получить их — работники инфекционных больниц, сотрудники бригад скорой помощи, водители «скорых». Деньги выплачиваются единовременно в полном размере, а сумма не зависит от занимаемой должности и количества смен или часов, если сотрудник работал согласно графику. Датой начала начисления выплат указывается 12 апреля, медики должны получить компенсации в дни получения ежемесячной зарплаты.