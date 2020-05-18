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Минздрав направил в регионы разъяснения о порядке «ковидных» выплат медикам

Ведомости

Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова направила властям регионов письмо о порядке выплаты компенсаций медикам, которые работают с пациентами, заболевшими COVID-19. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо.

Согласно письму, на получение дополнительных сумм может рассчитывать медицинский персонал, который работает с заболевшими коронавирусной инфекцией. Список структурных подразделений, работа в которых дает право на компенсационные выплаты, определят сами медицинские учреждения. Среди тех, кто должен получить их — работники инфекционных больниц, сотрудники бригад скорой помощи, водители «скорых». Деньги выплачиваются единовременно в полном размере, а сумма не зависит от занимаемой должности и количества смен или часов, если сотрудник работал согласно графику. Датой начала начисления выплат указывается 12 апреля, медики должны получить компенсации в дни получения ежемесячной зарплаты.

8 апреля Путин объявил о дополнительных выплатах для медицинских работников, работающих с больными COVID-19. Выплаты рассчитаны на три месяца начиная с апреля, их размер зависит от категории персонала и составляет от 25 000 до 80 000 руб. 13 мая премьер Михаил Мишустин обратил внимание, что из выделенных 27,5 млрд руб. израсходовано чуть больше 4,5 млрд руб. Он поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко закрыть долги перед медиками до 15 мая.

15 мая Путин заявил, что все регионы должны обеспечить максимально простую систему выплат персоналу, работающему с больными коронавирусом, на середину мая. На совещании по поводу строительства медицинских центров Минобороны он заявил, что средства должны начисляться за факт работы с больными, а не за отдельные часы или минуты, проведенные с пациентами. Путин пообещал вернуться к этой теме в понедельник или вторник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных