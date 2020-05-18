Минздрав направил в регионы разъяснения о порядке «ковидных» выплат медикам
Согласно письму, на получение дополнительных сумм может рассчитывать медицинский персонал, который работает с заболевшими коронавирусной инфекцией. Список структурных подразделений, работа в которых дает право на компенсационные выплаты, определят сами медицинские учреждения. Среди тех, кто должен получить их — работники инфекционных больниц, сотрудники бригад скорой помощи, водители «скорых». Деньги выплачиваются единовременно в полном размере, а сумма не зависит от занимаемой должности и количества смен или часов, если сотрудник работал согласно графику. Датой начала начисления выплат указывается 12 апреля, медики должны получить компенсации в дни получения ежемесячной зарплаты.
8 апреля Путин объявил о дополнительных выплатах для медицинских работников, работающих с больными COVID-19. Выплаты рассчитаны на три месяца начиная с апреля, их размер зависит от категории персонала и составляет от 25 000 до 80 000 руб. 13 мая премьер Михаил Мишустин обратил внимание, что из выделенных 27,5 млрд руб. израсходовано чуть больше 4,5 млрд руб. Он поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко закрыть долги перед медиками до 15 мая.
15 мая Путин заявил, что все регионы должны обеспечить максимально простую систему выплат персоналу, работающему с больными коронавирусом, на середину мая. На совещании по поводу строительства медицинских центров Минобороны он заявил, что средства должны начисляться за факт работы с больными, а не за отдельные часы или минуты, проведенные с пациентами. Путин пообещал вернуться к этой теме в понедельник или вторник.