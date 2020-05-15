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Путин назвал «бюрократической канителью» ситуацию с выплатами медикам

Он потребовал решить этот вопрос «окончательно»
Юрий Литвиненко
Не все врачи увидели обещанные им деньги /Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что за сегодняшний день все регионы должны обеспечить максимально простую систему выплат персоналу, работающему с больными коронавирусом. На совещании по поводу строительства медицинских центров Минобороны он заявил, что средства должны начисляться за факт работы с больными, а не за отдельные часы или минуты, проведенные с пациентами. Путин пообещал вернуться к этой теме в понедельник или вторник.

«Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными. Не за время, там 5–10 минут или два часа, а за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать, что ли?»

Владимир Путин
президент России

Путин раскритиковал почасовую выплату медикам после доклада врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Накануне пресс-служба губернатора сообщила, что выплаты врачам в городе начисляются пропорционально отработанному времени. «Если человек работал на полставки, то, соответственно, выплаты составят 50%», – передавал сайт правительства Севастополя слова вице-губернатора Александра Кулагина.

6 мая Минздрав направил письмо в регионы, в котором предписал осуществлять выплаты медицинскому персоналу, работающему с больными COVID-19, за все время работы, за исключением отсутствия работника из-за болезни или отпуска. При этом во Владимире выплаты сотрудникам скорой помощи высчитывали по минутам, которые они проводили с больными, сообщало местное издание «ПроВладимир». 14 мая глава департамента здравоохранения Владимир Мозалев заявил, что руководители медицинских учреждений перерасчитали выплаты в соответствии с указаниями Минздрава.

8 апреля Путин объявил о дополнительных выплатах для медицинских работников, работающих с больными COVID-19. Выплаты рассчитаны на три месяца начиная с апреля, их размер зависит от категории персонала и составляет от 25 000 до 80 000 руб. 13 мая премьер Михаил Мишустин обратил внимание, что из выделенных 27,5 млрд руб. израсходовано чуть больше 4,5 млрд руб. Он поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко закрыть долги перед медиками до 15 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных