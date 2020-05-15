Путин назвал «бюрократической канителью» ситуацию с выплатами медикам

Путин назвал «бюрократической канителью» ситуацию с выплатами медикамОн потребовал решить этот вопрос «окончательно»
Президент России Владимир Путин заявил, что за сегодняшний день все регионы должны обеспечить максимально простую систему выплат персоналу, работающему с больными коронавирусом. На совещании по поводу строительства медицинских центров Минобороны он заявил, что средства должны начисляться за факт работы с больными, а не за отдельные часы или минуты, проведенные с пациентами. Путин пообещал вернуться к этой теме в понедельник или вторник.
«Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными. Не за время, там 5–10 минут или два часа, а за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать, что ли?»
Путин раскритиковал почасовую выплату медикам после доклада врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Накануне пресс-служба губернатора сообщила, что выплаты врачам в городе начисляются пропорционально отработанному времени. «Если человек работал на полставки, то, соответственно, выплаты составят 50%», – передавал сайт правительства Севастополя слова вице-губернатора Александра Кулагина.
6 мая Минздрав направил письмо в регионы, в котором предписал осуществлять выплаты медицинскому персоналу, работающему с больными COVID-19, за все время работы, за исключением отсутствия работника из-за болезни или отпуска. При этом во Владимире выплаты сотрудникам скорой помощи высчитывали по минутам, которые они проводили с больными, сообщало местное издание «ПроВладимир». 14 мая глава департамента здравоохранения Владимир Мозалев заявил, что руководители медицинских учреждений перерасчитали выплаты в соответствии с указаниями Минздрава.
8 апреля Путин объявил о дополнительных выплатах для медицинских работников, работающих с больными COVID-19. Выплаты рассчитаны на три месяца начиная с апреля, их размер зависит от категории персонала и составляет от 25 000 до 80 000 руб. 13 мая премьер Михаил Мишустин обратил внимание, что из выделенных 27,5 млрд руб. израсходовано чуть больше 4,5 млрд руб. Он поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко закрыть долги перед медиками до 15 мая.