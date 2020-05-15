Путин назвал «бюрократической канителью» ситуацию с выплатами медикам

Президент России Владимир Путин заявил, что за сегодняшний день все регионы должны обеспечить максимально простую систему выплат персоналу, работающему с больными коронавирусом. На совещании по поводу строительства медицинских центров Минобороны он заявил, что средства должны начисляться за факт работы с больными, а не за отдельные часы или минуты, проведенные с пациентами. Путин пообещал вернуться к этой теме в понедельник или вторник.