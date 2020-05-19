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Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам

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Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами. 

«Если бы в постановлении правительства изначально были прописаны ясные понятные правила, то было бы меньше вопросов к главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам», – сказал Путин на совещании 19 мая по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы. По его словам, не пришлось бы тогда править постановления правительства. 

«Хорошо, что сделали, но не надо ни на кого перекладывать»

Владимир Путин
президент России

На прошлом совещании 15 мая президент раскритиковал распределение дополнительных выплат медперсоналу в зависимости от проведенного с пациентами времени, прописанное в постановление правительства. В этот же день правительство исключило фразу о «фактически отработанном времени» из постановления о дополнительных выплатах медперсоналу, работающему с заболевшими COVID-19 пациентами.

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В начале сегодняшнего совещания Путин напомнил, что на доплаты медперсоналу за работу с коронавирусом на период с апреля по июнь в регионы было перечислено 41,8 млрд руб. из федерального бюджета. Но в некоторых регионах выплачивали «совсем не те средства, о которых шла речь» на совещаниях президента с правительством, отметил он. «Фактически в каждом субъекте Федерации и каждой медицинской организации, а также для отдельных категорий медработников начислять их начали по-разному», — сказал он.

О дополнительных выплатах медицинским работникам, работающим с заразившимися коронавирусом пациентами, Путин объявил 8 апреля. Врачам президент обещал доплату в 80 000 руб., среднему медицинскому персоналу, медсестрам и фельдшерам, а также врачам «Скорой помощи», работающим с зараженными коронавирусом, – 50 000 руб. Младшему медицинскому персоналу и водителям экипажей машин должны дополнительно платить 25 000 руб., сказал Путин. Доплаты за апрель медперсонал должен был получить до 15 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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