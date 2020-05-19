Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам

В начале сегодняшнего совещания Путин напомнил, что на доплаты медперсоналу за работу с коронавирусом на период с апреля по июнь в регионы было перечислено 41,8 млрд руб. из федерального бюджета. Но в некоторых регионах выплачивали «совсем не те средства, о которых шла речь» на совещаниях президента с правительством, отметил он. «Фактически в каждом субъекте Федерации и каждой медицинской организации, а также для отдельных категорий медработников начислять их начали по-разному», — сказал он.