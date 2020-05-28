Глава Хакасии получил представление прокуратуры из-за невыплат медикам

О дополнительных выплатах медицинским работникам, работающим с заразившимися коронавирусом пациентами, объявил президент Владимир Путин 8 апреля. Выплаты рассчитаны на три месяца начиная с апреля, их размер зависит от категории персонала. Руководителям регионов президент поручил проконтролировать, чтобы до 15 мая все медработники получили положенные им выплаты за апрель. Ответственность за появившиеся проблемы с выплатами медикам в регионах Путин возложил на правительство.