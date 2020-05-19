Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

СКР возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикам

На отсутствие выплат ранее пожаловались сотрудники скорой помощи Армавира
Ирина Чевтаева
Максим Стулов / Ведомости

Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило первое уголовное дело из-за невыплаты доплат медицинскому персоналу за работу в условиях пандемии коронаврусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте ведомства. Дело заведено по признакам преступления ч.1 ст.293 УК (халатность). Отсутствие стимулирующих выплат медикам было выявлено в ходе доследственной проверки. Ранее прокуратура Армавира вынесла представление о немедленном устранении нарушений.

16 мая в Instagram появилось видеообращение сотрудников скорой помощи Армавира. Медицинский персонал жаловался на невыплату полагающихся доплат.

По версии следствия, права сотрудников  ГБУЗ «Городская больница г. Армавира» нарушило руководство лечащего учреждения. Кто именно подозревается в халатности, СКР не уточняет. Однако в администрации Армавира считают, что нарушения допустил главный врач больницы. С 10 марта 2015 г. и по 19 мая текущего года им был Сергей Смирнов. Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил его уволить в течение 24 часов, если правоохранительные органы найдут подтверждение фактов нарушения. Главным врачом больницы 19 мая назначен Василий Казьмин, ранее занимавший пост заведующего отоларингологическим отделением армавирской больницы. На время следствия Смирнов отстранен от должности.

Путин назвал «бюрократической канителью» ситуацию с выплатами медикам

Он потребовал решить этот вопрос «окончательно»

В администрации Армавира сообщили, что руководство больницы не заключило с медиками, работающими с больными COVID-19, дополнительные соглашения к трудовым договорам, предусматривающие стимулирующей выплаты в условиях распространения коронавируса.

Положение об условиях и порядке соответствующих доплат было разработано только 14 мая. В краевое министерство здравоохранения документ не был направлен. Утвердить и направить его на согласование в Минздрав края руководство больницы должно было до 24 апреля, отметили в городской администрации. Помимо этого, больница не заключила с минздравом соглашение о предоставлении субсидии для последующих выплат медикам.

«Получается, что из-за действий — а точнее, бездействия — главного врача под угрозой оказались зарплаты персонала больницы, который работает в крайне сложных условиях пандемии. Именно поэтому было принято решение о его увольнении», — пояснили в администрации Армавира. На данный момент медикам было выплачено более 200 000 руб. надбавок. Сколько всего им должны выплатить, в администрации не уточнили.

В начале апреля президент Владимир Путин объявил о дополнительных выплатах медикам, работающим с заразившимися COVID-19. Доплата врачам в соответствии с указом составляет 80 000 руб., среднему медицинскому персоналу, медсестрам и фельдшерам, а также врачам скорой помощи – 50 000 руб. Младший медперсонал и водители машин скорой помощи должны получать дополнительно 25 000 руб.

Ранее по теме: Правительство распределило 12 млрд рублей для лечащих от коронавируса врачей
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных