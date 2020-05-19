СКР возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикам

По версии следствия, права сотрудников ГБУЗ «Городская больница г. Армавира» нарушило руководство лечащего учреждения. Кто именно подозревается в халатности, СКР не уточняет. Однако в администрации Армавира считают, что нарушения допустил главный врач больницы. С 10 марта 2015 г. и по 19 мая текущего года им был Сергей Смирнов. Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил его уволить в течение 24 часов, если правоохранительные органы найдут подтверждение фактов нарушения. Главным врачом больницы 19 мая назначен Василий Казьмин, ранее занимавший пост заведующего отоларингологическим отделением армавирской больницы. На время следствия Смирнов отстранен от должности.