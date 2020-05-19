СКР возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикам

СКР возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикамНа отсутствие выплат ранее пожаловались сотрудники скорой помощи Армавира
Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило первое уголовное дело из-за невыплаты доплат медицинскому персоналу за работу в условиях пандемии коронаврусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте ведомства. Дело заведено по признакам преступления ч.1 ст.293 УК (халатность). Отсутствие стимулирующих выплат медикам было выявлено в ходе доследственной проверки. Ранее прокуратура Армавира вынесла представление о немедленном устранении нарушений.
16 мая в Instagram появилось видеообращение сотрудников скорой помощи Армавира. Медицинский персонал жаловался на невыплату полагающихся доплат.
По версии следствия, права сотрудников ГБУЗ «Городская больница г. Армавира» нарушило руководство лечащего учреждения. Кто именно подозревается в халатности, СКР не уточняет. Однако в администрации Армавира считают, что нарушения допустил главный врач больницы. С 10 марта 2015 г. и по 19 мая текущего года им был Сергей Смирнов. Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил его уволить в течение 24 часов, если правоохранительные органы найдут подтверждение фактов нарушения. Главным врачом больницы 19 мая назначен Василий Казьмин, ранее занимавший пост заведующего отоларингологическим отделением армавирской больницы. На время следствия Смирнов отстранен от должности.
В администрации Армавира сообщили, что руководство больницы не заключило с медиками, работающими с больными COVID-19, дополнительные соглашения к трудовым договорам, предусматривающие стимулирующей выплаты в условиях распространения коронавируса.
Положение об условиях и порядке соответствующих доплат было разработано только 14 мая. В краевое министерство здравоохранения документ не был направлен. Утвердить и направить его на согласование в Минздрав края руководство больницы должно было до 24 апреля, отметили в городской администрации. Помимо этого, больница не заключила с минздравом соглашение о предоставлении субсидии для последующих выплат медикам.
«Получается, что из-за действий — а точнее, бездействия — главного врача под угрозой оказались зарплаты персонала больницы, который работает в крайне сложных условиях пандемии. Именно поэтому было принято решение о его увольнении», — пояснили в администрации Армавира. На данный момент медикам было выплачено более 200 000 руб. надбавок. Сколько всего им должны выплатить, в администрации не уточнили.
В начале апреля президент Владимир Путин объявил о дополнительных выплатах медикам, работающим с заразившимися COVID-19. Доплата врачам в соответствии с указом составляет 80 000 руб., среднему медицинскому персоналу, медсестрам и фельдшерам, а также врачам скорой помощи – 50 000 руб. Младший медперсонал и водители машин скорой помощи должны получать дополнительно 25 000 руб.