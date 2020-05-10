Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Правительство распределило 12 млрд рублей для лечащих от коронавируса врачей

Ведомости

Правительство России распределило между регионами 12 млрд руб., выделенных на доплаты медикам, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусной инфекцией или работают с риском заражения. Распоряжения о выделении средств подписал и. о. премьер-министра Андрей Белоусов, сообщает сайт правительства.

На доплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам в зоне риска заражения коронавирусом направляется в регионы почти 3,2 млрд руб., 9,3 млрд руб. предназначаются на выплаты медикам за выполнение особо важных работ по лечению пациентов с коронавирусом. Средства для финансирования этих обязательств предоставляются регионам из резервного фонда и федерального бюджета как межбюджетные трансферты.

Около 4,4 млрд руб. предусмотрено для медиков Москвы, более 1 млрд руб. – Пермского края. Московская область получит около 414 млн, Петербург – около 254 млн, Хабаровский край – чуть более 60 млн, Еврейская автономная область – 33 млн. 8 апреля президент России Владимир Путин в своем обращении к нации объявил, что врачи, работающие с больными коронавирусной инфекцией, в течение трех месяцев будут получать дополнительную выплату в 80 000 руб. Врачам скорой помощи, работающим с зараженными коронавирусом, доплатят 50 000 руб., младшему медицинскому персоналу – 25 000 руб.

В России на 10 мая выявили 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период эпидемии зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек, сообщает оперативный штаб по коронавирусу.

Ранее по теме: Число случаев COVID-19 в России превысило двести тысяч
Ранее по теме: Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса
Ранее по теме: Почему в России не хватает средств защиты от коронавируса
Ранее по теме: Путин одобрил идею расширить на волонтеров некоторые меры поддержки медиков
Ранее по теме: Песков посоветовал медикам обращаться к властям вместо жалоб в СМИ

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных