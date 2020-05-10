Правительство распределило 12 млрд рублей для лечащих от коронавируса врачей

На доплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам в зоне риска заражения коронавирусом направляется в регионы почти 3,2 млрд руб., 9,3 млрд руб. предназначаются на выплаты медикам за выполнение особо важных работ по лечению пациентов с коронавирусом. Средства для финансирования этих обязательств предоставляются регионам из резервного фонда и федерального бюджета как межбюджетные трансферты.