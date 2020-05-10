Правительство распределило 12 млрд рублей для лечащих от коронавируса врачей
Правительство России распределило между регионами 12 млрд руб., выделенных на доплаты медикам, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусной инфекцией или работают с риском заражения. Распоряжения о выделении средств подписал и. о. премьер-министра Андрей Белоусов, сообщает сайт правительства.
На доплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам в зоне риска заражения коронавирусом направляется в регионы почти 3,2 млрд руб., 9,3 млрд руб. предназначаются на выплаты медикам за выполнение особо важных работ по лечению пациентов с коронавирусом. Средства для финансирования этих обязательств предоставляются регионам из резервного фонда и федерального бюджета как межбюджетные трансферты.
Около 4,4 млрд руб. предусмотрено для медиков Москвы, более 1 млрд руб. – Пермского края. Московская область получит около 414 млн, Петербург – около 254 млн, Хабаровский край – чуть более 60 млн, Еврейская автономная область – 33 млн. 8 апреля президент России Владимир Путин в своем обращении к нации объявил, что врачи, работающие с больными коронавирусной инфекцией, в течение трех месяцев будут получать дополнительную выплату в 80 000 руб. Врачам скорой помощи, работающим с зараженными коронавирусом, доплатят 50 000 руб., младшему медицинскому персоналу – 25 000 руб.
В России на 10 мая выявили 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период эпидемии зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек, сообщает оперативный штаб по коронавирусу.