Почему в России не хватает средств защиты от коронавируса

Чтобы как-то справиться с дефицитом, власти поощряют кустарное производство повязок. «Шьют все подряд: на фабриках, заводах, в колониях», – констатирует президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация СИЗ) Владимир Котов. По его мнению, такие изделия не защищают и могут быть даже опасны. «Медицинские маски требуют стерильного производства и получения специальных сертификатов», — согласна глава фабрики нетканых материалов «Весь Мир» Алена Габерланд. «Дизайнерские и прочие многоразовые повязки часто делают из сырья неконтролируемого качества и происхождения. А потом вы это подносите к слизистой и подвергаете организм дополнительной нагрузке. Поймите, важно не то, что ты носишь, а через что ты дышишь. Маски – это не СИЗ, у них другая функция – профилактика и гигиена, барьер от чихов, кашлей. И то, должен быть спанбонд-мельтблаун-спанбонд (СМС), чтобы это реально работало», — добавляет Котов. Массовое изготовление повязок позволило сбить спрос на медицинские маски и он уже начал снижаться, считает Габерланд.