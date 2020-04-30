Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости». Ранее был отстранен Сергей Горячев, директор областного госучреждения «Саратовский аптечный склад», передавал «Коммерсантъ – Средняя Волга» слова и. о. министра здравоохранения региона Олега Костина. Сергей и Олеся Горячевы, по данным издания «Версия-инфо», – супруги.
Накануне «Саратовский аптечный склад» закупил у единственного поставщика («Сигмафарм») медицинские средства защиты, в том числе 10 000 одноразовых масок класса FFP2 по 425 руб. Горячев заявлял «Версии-инфо», что маски, которые по регистрационному удостоверению идут как одноразовые, по факту являются респираторами.
Позднее прокуратура Саратовской области начала проверку по поводу сообщений о цене масок. В первоначальном сообщении прокуратуры, по информации РБК, фигурировал «Саратовский аптечный склад», но потом упоминание было удалено. С просьбой проверить закупку к прокурору региона обращался спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин, он же взял эту ситуацию под личный контроль, сказали РБК в пресс-службе председателя нижней палаты парламента. Закупка к моменту публикации была отменена.