Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Позднее прокуратура Саратовской области начала проверку по поводу сообщений о цене масок. В первоначальном сообщении прокуратуры, по информации РБК, фигурировал «Саратовский аптечный склад», но потом упоминание было удалено. С просьбой проверить закупку к прокурору региона обращался спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин, он же взял эту ситуацию под личный контроль, сказали РБК в пресс-службе председателя нижней палаты парламента. Закупка к моменту публикации была отменена.