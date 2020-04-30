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Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Ведомости

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости». Ранее был отстранен Сергей Горячев, директор областного госучреждения «Саратовский аптечный склад», передавал «Коммерсантъ – Средняя Волга» слова и. о. министра здравоохранения региона Олега Костина. Сергей и Олеся Горячевы, по данным издания «Версия-инфо», – супруги.

Накануне «Саратовский аптечный склад» закупил у единственного поставщика («Сигмафарм») медицинские средства защиты, в том числе 10 000 одноразовых масок класса FFP2 по 425 руб. Горячев заявлял «Версии-инфо», что маски, которые по регистрационному удостоверению идут как одноразовые, по факту являются респираторами.

Позднее прокуратура Саратовской области начала проверку по поводу сообщений о цене масок. В первоначальном сообщении прокуратуры, по информации РБК, фигурировал «Саратовский аптечный склад», но потом упоминание было удалено. С просьбой проверить закупку к прокурору региона обращался спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин, он же взял эту ситуацию под личный контроль, сказали РБК в пресс-службе председателя нижней палаты парламента. Закупка к моменту публикации была отменена.

Ранее по теме: Минфин хочет разрешить госзакупки у единственного поставщика до конца года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных