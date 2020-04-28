Минфин хочет разрешить госзакупки у единственного поставщика до конца года

Правила госзаказа упростились еще в марте, когда Минфин выпустил разъяснение, что распространение вируса носит чрезвычайный характер, а значит заказчикам ссылаться на режим чрезвычайной ситуации и покупать товары и услуги у единственного поставщика без конкурса, если другие способы закупки требуют больше времени. Такая процедура была разрешена, если введен режим повышенной готовности.