Минфин упростил правила госзакупок на время борьбы с коронавирусом
Письмо с изменениями правил госзакупок Минфин опубликовал 20 марта. Распространение вируса носит чрезвычайный характер, это обстоятельство непреодолимой силы, пишет министерство. В таких случаях закон о госзакупках разрешает заказчикам ссылаться на режим чрезвычайной ситуации и закупать товары и услуги у единственного поставщика без конкурса, если другие способы закупки требуют больше времени. Покупать товары и услуги, которые понадобились из-за распространения вируса, заказчики смогут у единственного поставщика, если введен режим повышенной готовности. Из-за долгих процедур можно не успеть предотвратить чрезвычайную ситуацию, объясняет представитель Минфина. Сейчас режим повышенной готовности из-за коронавируса введен во всех регионах России.
Госзакупки через торги фактически отменили, констатирует гендиректор юрфирмы Urvista Алексей Петропольский. В 2019 г. государство закупило на 8,2 трлн руб., с начала 2020 г. – уже на 1,3 трлн руб., по данным портала zakupki.gov.ru. Они проводятся по жестким правилам, на строго определенных электронных площадках. На единственного поставщика за I–III кварталы 2019 г. (мониторинг по итогам года еще не вышел) пришлось 7% закупок на 438,8 млрд руб.
Чтобы заказчик мог закупить товар у единственного поставщика, важно, чтобы была причинно-следственная связь между закупкой и пандемией коронавируса, говорит замруководителя ФАС Михаил Евраев. Служба также разослала письмо территориальным органам, с просьбой рассматривать коронавирус как обстоятельство непреодолимой силы и для заказчиков, и для поставщиков. Ранее правительство поручило признать коронавирус форс-мажором при срыве контрактов.
Даже в спокойное время чиновники часто злоупотребляют введением режима чрезвычайной ситуации, обращало внимание в 2015 г. отвечавшее тогда за госзаказ Минэкономразвития. Поводом для заключения крупных долгосрочных контрактов на поставку лифтов или капремонт становились люди, застрявшие в сломанном лифте или осыпавшаяся на фасаде штукатурка.
Злоупотребления, конечно, будут – режим чрезвычайной ситуации дает возможность списывать все на непреодолимые обстоятельства, опасается Петропольский. Можно выбрать поставщика и объяснить, что только он смог сделать необходимое, готовить срочные закупки тех же масок, антисептиков, но в десять раз дороже, предупреждает он. Вряд ли приобретаемые во время чрезвычайной ситуации товары или работы потеряют в качестве, но наверняка вырастут в цене, опасается и федеральный чиновник.
Конкуренция в госзакупках и возможность получения госконтрактов для многих малых и средних компаний были одной из немногих возможностей держаться на плаву, говорит директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин. Введение возможности закупать у единственного поставщика может добить и без того страдающий бизнес, опасается он. Важно, чтобы все сведения о госрасходах оставались общедоступными, чтобы контролировать, насколько эффективно государство тратит общественные финансы, считает Бегтин.