Минфин упростил правила госзакупок на время борьбы с коронавирусом

Злоупотребления, конечно, будут – режим чрезвычайной ситуации дает возможность списывать все на непреодолимые обстоятельства, опасается Петропольский. Можно выбрать поставщика и объяснить, что только он смог сделать необходимое, готовить срочные закупки тех же масок, антисептиков, но в десять раз дороже, предупреждает он. Вряд ли приобретаемые во время чрезвычайной ситуации товары или работы потеряют в качестве, но наверняка вырастут в цене, опасается и федеральный чиновник.