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Путин одобрил идею расширить на волонтеров некоторые меры поддержки медиков

Ведомости

Некоторые программы поддержки медицинских работников, работающих с больными коронавирусной инфекцией, нужно распространить и на волонтеров, заявил президент России Владимир Путин во время видеоконференции с участниками общероссийской акции «МыВместе».

«То, что нужно некоторые программы поддержки, которые мы разработали для медработников, распространить на волонтеров, я с вами согласен, конечно. Вы правы», – сказал Путин, комментируя эту идею. О каких конкретно программах идет речь, президент не уточнил.

По словам Путина, помощь волонтеров россиянам во время пандемии коронавируса является гражданским героизмом. «Такими великодушными, смелыми людьми всегда славилась Россия. У нас "подвиг" и "подвижничество" – это слова, близкие по смыслу», – подчеркнул президент, добавив, что «во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия».

Ранее по теме: Путин обещал работающим с коронавирусом врачам по 80 000 рублей в месяц

8 апреля Путин в своем обращении к нации объявил, что врачи, работающие с больными коронавирусной инфекцией, в течение трех месяцев будут получать дополнительную выплату в 80 000 руб. Врачам скорой помощи, работающим с зараженными коронавирусом, доплатят 50 000 руб., младшему медицинскому персоналу – 25 000 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных