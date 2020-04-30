Путин одобрил идею расширить на волонтеров некоторые меры поддержки медиков
Некоторые программы поддержки медицинских работников, работающих с больными коронавирусной инфекцией, нужно распространить и на волонтеров, заявил президент России Владимир Путин во время видеоконференции с участниками общероссийской акции «МыВместе».
«То, что нужно некоторые программы поддержки, которые мы разработали для медработников, распространить на волонтеров, я с вами согласен, конечно. Вы правы», – сказал Путин, комментируя эту идею. О каких конкретно программах идет речь, президент не уточнил.
По словам Путина, помощь волонтеров россиянам во время пандемии коронавируса является гражданским героизмом. «Такими великодушными, смелыми людьми всегда славилась Россия. У нас "подвиг" и "подвижничество" – это слова, близкие по смыслу», – подчеркнул президент, добавив, что «во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия».
8 апреля Путин в своем обращении к нации объявил, что врачи, работающие с больными коронавирусной инфекцией, в течение трех месяцев будут получать дополнительную выплату в 80 000 руб. Врачам скорой помощи, работающим с зараженными коронавирусом, доплатят 50 000 руб., младшему медицинскому персоналу – 25 000 руб.