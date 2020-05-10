Число случаев COVID-19 в России превысило двести тысяч

Число случаев COVID-19 в России превысило двести тысячЗа последние сутки коронавирусом заразились более 11 000 человек
Число случаев коронавирусной инфекции в России достигло 209 688. Заражения выявлены в 85 регионах страны. От COVID-19 с начала распространения инфекции умерли 1915 человек, выздоровели 34 306, сообщает оперативный штаб по коронавирусу.
По данным штаба, за последние сутки в России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни. Врачи зафиксировали 88 смертельных случаев. За сутки в России полностью выздоровели 2390 человек, сообщает штаб. По его данным, суточный рост составил 5,5%. Это самый низкий показатель с начала вспышки инфекции.
В 33 регионах число случаев заболевания превысило одну тысячу человек. Согласно данным штаба, за сутки число заразившихся в Челябинской области выросло на 90 до 1041, в Орловской – на 50 до 1023, Волгоградской – на 119 до 1012 человек. В Москве выявлено 109 740 заразившихся, в Московской области – 20 558, в Санкт-Петербурге – 7404, в Нижегородской области – 4442, в Дагестане – 2653, в Мурманской области – 2371.
В Москве за сутки подтвержден 5551 новый случай, всего выявили 109 740 случаев COVID-19. Суточный рост в столице составил 5,3%. По количеству новых случаев за сутки за Москвой следуют Московская область – 1133 случая, Санкт-Петербург – 414, Нижегородская область – 262, Свердловская область – 139. В первой десятке также Волгоградская область – 119 случаев, Краснодарский край – 99, Дагестан – 93, Тамбовская область – 91, Челябинская область – 90.
Больше всего летальных исходов за последние сутки в Москве – 58 человек умерли от последствий инфекции. Девять человек умерли в Подмосковье, трое – в Нижегородской области, по двое – во Владимирской, Орловской, Архангельской, Ростовской областях. По одному смертельному исходу – в Калужской, Липецкой, Мурманской, Челябинской, Новосибирской и Магаданской областях, в Калмыкии, Ингушетии, Красноярском и Краснодарском краях.
По данным Роспотребнадзора на момент публикации, в мире по состоянию на 10 мая 2020 г. выявлено 4 097 109 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 87 804 случая. Зарегистрировано 280 272 летальных случая, за последние сутки прирост составил 4191 случай.