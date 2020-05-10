Число случаев COVID-19 в России превысило двести тысяч

В 33 регионах число случаев заболевания превысило одну тысячу человек. Согласно данным штаба, за сутки число заразившихся в Челябинской области выросло на 90 до 1041, в Орловской – на 50 до 1023, Волгоградской – на 119 до 1012 человек. В Москве выявлено 109 740 заразившихся, в Московской области – 20 558, в Санкт-Петербурге – 7404, в Нижегородской области – 4442, в Дагестане – 2653, в Мурманской области – 2371.