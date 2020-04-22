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Песков посоветовал медикам обращаться к властям вместо жалоб в СМИ

Ведомости

Медики, испытывающие нехватку средств индивидуальной защиты при работе с больными коронавирусной инфекцией, должны обращаться в региональные министерства здравоохранения вместо того, чтобы жаловаться в СМИ или соцсетях, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Местные власти «в обязательном порядке» должны получать объективную информацию из медицинских учреждений, отметил представитель Кремля. «Но дело в том, что именно министерство здравоохранения региона должно быть главным адресатом этой информации, а не газеты и СМИ», — сказал он.

«Сейчас главное обеспечить средствами индивидуальной защиты врачей, и любые требования врачей в этом плане должны исполняться»

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

По словам Пескова, у регионов есть необходимый потенциал для того, чтобы закрывать дефицит средств защиты, и в этом им «достаточно эффективно» помогает федеральный центр. «Но, конечно, ситуации, когда какие-то недобросовестные люди пытаются использовать эту ситуацию для каких-то истерик и для накручивания ситуации, неуместны и недопустимы», — заявил пресс-секретарь Путина.

Ранее по теме: Готово ли российское здравоохранение к борьбе с коронавирусом

Согласно методическим указаниям Роспотребнадзора, медики, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом и с подозрением на заболевание, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ): шапочки, противочумные (хирургические) халаты, респираторы. Суточная потребность только в одной больнице составляет 200 комплектов противочумных костюмов, респираторов, очков и прочих средств, и у врачей порой нет элементарных одноразовых СИЗ, сообщил ранее фонд «Правмир», объявивший о сборе средств на средства защиты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных