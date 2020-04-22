Песков посоветовал медикам обращаться к властям вместо жалоб в СМИ
Медики, испытывающие нехватку средств индивидуальной защиты при работе с больными коронавирусной инфекцией, должны обращаться в региональные министерства здравоохранения вместо того, чтобы жаловаться в СМИ или соцсетях, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Местные власти «в обязательном порядке» должны получать объективную информацию из медицинских учреждений, отметил представитель Кремля. «Но дело в том, что именно министерство здравоохранения региона должно быть главным адресатом этой информации, а не газеты и СМИ», — сказал он.
«Сейчас главное обеспечить средствами индивидуальной защиты врачей, и любые требования врачей в этом плане должны исполняться»
По словам Пескова, у регионов есть необходимый потенциал для того, чтобы закрывать дефицит средств защиты, и в этом им «достаточно эффективно» помогает федеральный центр. «Но, конечно, ситуации, когда какие-то недобросовестные люди пытаются использовать эту ситуацию для каких-то истерик и для накручивания ситуации, неуместны и недопустимы», — заявил пресс-секретарь Путина.
Согласно методическим указаниям Роспотребнадзора, медики, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом и с подозрением на заболевание, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ): шапочки, противочумные (хирургические) халаты, респираторы. Суточная потребность только в одной больнице составляет 200 комплектов противочумных костюмов, респираторов, очков и прочих средств, и у врачей порой нет элементарных одноразовых СИЗ, сообщил ранее фонд «Правмир», объявивший о сборе средств на средства защиты.