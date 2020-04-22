Песков посоветовал медикам обращаться к властям вместо жалоб в СМИ

По словам Пескова, у регионов есть необходимый потенциал для того, чтобы закрывать дефицит средств защиты, и в этом им «достаточно эффективно» помогает федеральный центр. «Но, конечно, ситуации, когда какие-то недобросовестные люди пытаются использовать эту ситуацию для каких-то истерик и для накручивания ситуации, неуместны и недопустимы», — заявил пресс-секретарь Путина.