В России четвертый день подряд выявили менее 8000 больных с коронавирусом

Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах . После Москвы больше всего больных с коронавирусом выявили за сутки в Подмосковье (591 заболевший), Ханты-Мансийском автономном округе (280), Санкт-Петербурге (232), Нижегородской (228), Свердловской (224), Воронежской (202), Иркутской (193) и Челябинской (176) областях. В Красноярском крае заболевших коронавирусом стало больше на 152 человека, в Ростовской области — на 145, в Тыве — на 140, в Ямало-Ненецком автономном округе — на 132, в Архангельской области — на 121, в Саратовской — на 118, в Ульяновской — на 111, в Новосибирской — на 109, в Волгоградской — на 105. В других регионах за последние сутки было зарегистрировано менее 100 новых случаев COVID-19.