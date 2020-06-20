В России четвертый день подряд выявили менее 8000 больных с коронавирусом

В России четвертый день подряд выявили менее 8000 больных с коронавирусомВ Москве число новых случаев заражения уже неделю не превышает 1500 в день
В России за последние сутки заболевание коронавирусной инфекцией подтвердилось у 7889 человек, у 32,7% из них не было симптомов, сообщает федеральный оперативный штаб. Уже четыре дня, начиная с 17 июня, число новых случаев заражения, по данным оперштаба, не превышает 8000 в день. До этого последний раз менее 8000 новых больных с коронавирусом врачи выявили 1 мая. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 576 952 случаев заражения коронавирусом.
Вылечились от коронавируса почти 58% от общего числа инфицированных — 334 592 человека (плюс 10 186 выздоровевших за последние сутки). Число вылечившихся превышает количество новых случаев заражения уже пятый день подряд. Умерли от коронавируса 8002 жителя России (1,4% от общего числа выявленных случаев заражения), 161 из них за минувшие сутки.
В Москве COVID-19 нашли у 1057 жителей за минувшие сутки, выздоровели от коронавируса при этом 2115 пациентов, сообщил оперативный штаб. Из 212 978 выявленных заразившихся в городе вылечились уже более 63% или 134 549 человек. Умерли 34 инфицированных за сутки — минимальное с начала мая суточное число смертей от коронавируса в столице. Общее число жертв COVID-19 в Москве выросло до 3565 человек, по официальным данным.
Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах. После Москвы больше всего больных с коронавирусом выявили за сутки в Подмосковье (591 заболевший), Ханты-Мансийском автономном округе (280), Санкт-Петербурге (232), Нижегородской (228), Свердловской (224), Воронежской (202), Иркутской (193) и Челябинской (176) областях. В Красноярском крае заболевших коронавирусом стало больше на 152 человека, в Ростовской области — на 145, в Тыве — на 140, в Ямало-Ненецком автономном округе — на 132, в Архангельской области — на 121, в Саратовской — на 118, в Ульяновской — на 111, в Новосибирской — на 109, в Волгоградской — на 105. В других регионах за последние сутки было зарегистрировано менее 100 новых случаев COVID-19.
Почти 37% всех выявленных в России случаев заражения коронавирусом приходятся на Москву. Еще 9,2% случаев заражения — на Московскую область, где коронавирус нашли у 53 320 жителей с начала эпидемии. Тройку лидеров по общему числу диагнозов COVID-19 замыкает Санкт-Петербург с 21 966 заболевшими жителями (3,8% от показателя всей страны). В топ-10 регионов по числу заразившихся коронавирусом также входят Нижегородская (15 328 заболевших), Свердловская (10 725), Ростовская (8381) области, Красноярский край (7432), Дагестан (7103), Ханты-Мансийский автономный округ (5992) и Тульская область (5887).
В мире коронавирус нашли у 8,7 млн человек, по данным американского Университета Джонса Хопкинса. Из них 4,2 млн уже выздоровели, а умерли 460 000 заболевших. Больше всего заразившихся коронавирусом выявлено в США — 2,2 млн человек, и в Бразилии — 1 млн жителей. На третьем месте Россия.