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СМИ сообщили о гибели людей из-за взрыва бензовоза под Рязанью

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На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, в результате погибли три человека, еще шесть пострадали. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Предварительно, произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Пострадали, по предварительной информации, девять человек, трое из них погибли», — рассказали собеседники агентства.

ТАСС также пишет о трех жертвах в результате происшествия. При этом, по данным агентства, пострадали еще пять человек. Уточняется, что взрыв произошел на стоянке авиационной техники.

Источник «РИА Новости» добавил, что из-за взрыва повреждения получил также самолет. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных