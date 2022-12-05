СМИ сообщили о гибели людей из-за взрыва бензовоза под Рязанью
На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, в результате погибли три человека, еще шесть пострадали. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
«Предварительно, произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Пострадали, по предварительной информации, девять человек, трое из них погибли», — рассказали собеседники агентства.
ТАСС также пишет о трех жертвах в результате происшествия. При этом, по данным агентства, пострадали еще пять человек. Уточняется, что взрыв произошел на стоянке авиационной техники.
Источник «РИА Новости» добавил, что из-за взрыва повреждения получил также самолет. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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