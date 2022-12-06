В отношении рэпера Oxxxymiron возбудили административное дело за песню «Ойда»
В отношении рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) возбудили дело об административном нарушении за песню «Ойда», передает ТАСС со ссылкой на письмо в адрес Лиги безопасного интернета от прокуратуры Санкт-Петербурга.
В рамках проверки эксперты подтвердили наличие в тексте песни «публичных призывов к действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности Российской Федерации, а также публичного позитивного отношения к отделению части территории Российской Федерации, высказанного в форме лозунга».
Песня исполнителя может быть запрещена на территории России, а доступ к ней ограничен на стриминговых сервисах.
В конце октября суд признал песню рэпера «Последний звонок» экстремистской. Распространение песни в интернете несет угрозу конституционному строю России, а само музыкальное произведение пропагандирует терроризм и экстремистскую идеологию, добавили в суде.
Минюст ранее признал физлицом-иноагентом Oxxxymiron, а также СМИ-иноагентом – писателя, автора романов «Метро» Дмитрия Глуховского.
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