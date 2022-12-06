В отношении рэпера Oxxxymiron возбудили административное дело за песню «Ойда»

В рамках проверки эксперты подтвердили наличие в тексте песни «публичных призывов к действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности Российской Федерации, а также публичного позитивного отношения к отделению части территории Российской Федерации, высказанного в форме лозунга».