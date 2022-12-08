Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 80 км от Махачкалы
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на расстоянии 79 км от Махачкалы, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Толчки были зафиксированы в 9:42 по местному времени на глубине 10 км.
В управлении МЧС по Дагестану уточнили, что произошло землетрясение магнитудой 6, толчки ощущались на поверхности земли. Ближайший к эпицентру населенный пункт – село Гуниб. Информации о каких-либо разрушениях не поступало, добавили там.
Ранее в ноябре землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Турции, в результате пострадали 46 человек.
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