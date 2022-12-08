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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 80 км от Махачкалы

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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на расстоянии 79 км от Махачкалы, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Толчки были зафиксированы в 9:42 по местному времени на глубине 10 км.

В управлении МЧС по Дагестану уточнили, что произошло землетрясение магнитудой 6, толчки ощущались на поверхности земли. Ближайший к эпицентру населенный пункт – село Гуниб. Информации о каких-либо разрушениях не поступало, добавили там.

Ранее в ноябре землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Турции, в результате пострадали 46 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных