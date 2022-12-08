Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 80 км от Махачкалы

В управлении МЧС по Дагестану уточнили, что произошло землетрясение магнитудой 6, толчки ощущались на поверхности земли. Ближайший к эпицентру населенный пункт – село Гуниб. Информации о каких-либо разрушениях не поступало, добавили там.