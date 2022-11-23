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46 человек пострадали при землетрясении на северо-западе Турции

Ведомости

Не менее 46 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,9 на северо-западе Турции. Об этом сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD), пишет агентство Anadolu.

Уточняется, что землетрясение произошло в 04:18 (местное время совпадает с московским) в районе города Гёляка в провинции Дюздже в 240 км к западу от Анкары и 228 км к востоку от Стамбула. Там пострадали 37 человек, остальные получили травмы в других городах, в том числе и в Стамбуле.

По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, в результате произошедшего погибших нет.

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Всего после землетрясения было зафиксировано 74 афтершока. В качестве меры предосторожности в регионе отключили электроэнергию, сообщает AFAD. Помимо этого, все школы будут закрыты сегодня из-за землетрясения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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