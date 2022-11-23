46 человек пострадали при землетрясении на северо-западе Турции

Уточняется, что землетрясение произошло в 04:18 (местное время совпадает с московским) в районе города Гёляка в провинции Дюздже в 240 км к западу от Анкары и 228 км к востоку от Стамбула. Там пострадали 37 человек, остальные получили травмы в других городах, в том числе и в Стамбуле.