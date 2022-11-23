46 человек пострадали при землетрясении на северо-западе Турции
Не менее 46 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,9 на северо-западе Турции. Об этом сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD), пишет агентство Anadolu.
Уточняется, что землетрясение произошло в 04:18 (местное время совпадает с московским) в районе города Гёляка в провинции Дюздже в 240 км к западу от Анкары и 228 км к востоку от Стамбула. Там пострадали 37 человек, остальные получили травмы в других городах, в том числе и в Стамбуле.
По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, в результате произошедшего погибших нет.
Всего после землетрясения было зафиксировано 74 афтершока. В качестве меры предосторожности в регионе отключили электроэнергию, сообщает AFAD. Помимо этого, все школы будут закрыты сегодня из-за землетрясения.
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