Число погибших при землетрясении в Индонезии увеличилось до 268 человек

Индонезия часто страдает от землетрясений из-за своего расположения на Тихоокеанском вулканическом огненном кольце. Так, в феврале этого года 25 человек погибли из-за землетрясения магнитудой 6,2 в провинции Западная Суматра, а в январе 2021 г. – свыше 100 человек в провинции Западный Сулавеси.