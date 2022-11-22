Число погибших при землетрясении в Индонезии увеличилось до 268 человек
При землетрясении магнитудой 5,6, произошедшего 21 ноября в индонезийской провинции Западная Ява, погибли минимум 268 человек, многие из которых дети, сообщило Reuters.
Уточняется, что 151 человек числится пропавшим без вести. По данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, более 1000 человек получили ранения, 22 000 домов были повреждены.
Как отметил глава Национального поисково-спасательного агентства Анри Альфианди, среди погибших много детей, которые во время землетрясения находились в школе на занятиях.
Эпицентром землетрясения на глубине 10 км стал город Чианджур в одноименном округе провинции с общим населением порядка 2,5 млн человек. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии зафиксировало не менее 25 повторных толчков.
Индонезия часто страдает от землетрясений из-за своего расположения на Тихоокеанском вулканическом огненном кольце. Так, в феврале этого года 25 человек погибли из-за землетрясения магнитудой 6,2 в провинции Западная Суматра, а в январе 2021 г. – свыше 100 человек в провинции Западный Сулавеси.
Самым смертоносным стихийным бедствием в современной истории было признано «рождественское» (26 декабря 2004 г.) цунами у берегов Суматры. Магнитуда вызвавшего его землетрясения составила, по разным оценкам, от 9,1 до 9,3. Волна высотой 15 м унесла 220 000 жизней, оставила без крова 1,5 млн человек.
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