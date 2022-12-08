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МВД запретило надевать наручники на женщин, детей и фигурантов экономических дел

Ведомости

МВД запретило надевать наручники на женщин и детей, а также на обвиняемых или подозреваемых в экономических преступлениях, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. 

По ее словам, по результатам прошедшего 7 декабря заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека была дополнительно изучена практика применения наручников. 

«В частности, запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений», — пояснила Волк.

Она отметила, что в настоящее время ведомственные нормативные акты предусматривают дифференцированный подход к использованию специальных средств, в том числе в зависимости от степени общественной опасности конвоируемых лиц.

В конце 2021 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому бортпроводники смогут применять специальные средства сдерживания против авиадебоширов.

Согласно закону члены экипажа на основании распоряжения командира воздушного судна смогут «применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных