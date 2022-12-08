МВД запретило надевать наручники на женщин, детей и фигурантов экономических дел
МВД запретило надевать наручники на женщин и детей, а также на обвиняемых или подозреваемых в экономических преступлениях, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
По ее словам, по результатам прошедшего 7 декабря заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека была дополнительно изучена практика применения наручников.
«В частности, запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений», — пояснила Волк.
Она отметила, что в настоящее время ведомственные нормативные акты предусматривают дифференцированный подход к использованию специальных средств, в том числе в зависимости от степени общественной опасности конвоируемых лиц.
В конце 2021 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому бортпроводники смогут применять специальные средства сдерживания против авиадебоширов.
Согласно закону члены экипажа на основании распоряжения командира воздушного судна смогут «применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения, в отношении лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна».
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