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Более 60 рейсов в аэропортах Москвы задержаны или отменены из-за снегопада

Ведомости

В Москве задержаны или отменены более 60 рейсов в связи со снегопадами, изменения в расписании наблюдаются, в основном, в аэропорту «Домодедово», следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

К 10:00 мск в «Домодедово» задержаны 40 рейсов, во «Внуково» задержаны четыре рейса, столько же отменены, а в «Шереметьево» задержаны 13 рейсов, два отменены.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале назвал прошедшие в Москве осадки аномальными, сугробы на метеостанции ВДНХ выросли до 20 см, что соответствует климатическим показателям первой декады января. В Подмосковье, по его словам, снегомерная линейка «утонула» на 25 см, что соответствует многолетней норме середины зимы.

Из «Домодедово» накануне вечером не cмог вовремя вылететь рейс до Новосибирска, сообщал Mash. По словам пассажиров, самолет застрял в сугробе, а за время простоя израсходовалось топливо. Telegram-канал также сообщил, что ночью два самолета, летевших из Шарджи в «Домодедово», экстренно приземлились во «Внуково» на дозаправку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных