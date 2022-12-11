Более 60 рейсов в аэропортах Москвы задержаны или отменены из-за снегопада
К 10:00 мск в «Домодедово» задержаны 40 рейсов, во «Внуково» задержаны четыре рейса, столько же отменены, а в «Шереметьево» задержаны 13 рейсов, два отменены.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале назвал прошедшие в Москве осадки аномальными, сугробы на метеостанции ВДНХ выросли до 20 см, что соответствует климатическим показателям первой декады января. В Подмосковье, по его словам, снегомерная линейка «утонула» на 25 см, что соответствует многолетней норме середины зимы.
Из «Домодедово» накануне вечером не cмог вовремя вылететь рейс до Новосибирска, сообщал Mash. По словам пассажиров, самолет застрял в сугробе, а за время простоя израсходовалось топливо. Telegram-канал также сообщил, что ночью два самолета, летевших из Шарджи в «Домодедово», экстренно приземлились во «Внуково» на дозаправку.