Более 60 рейсов в аэропортах Москвы задержаны или отменены из-за снегопада

Из «Домодедово» накануне вечером не cмог вовремя вылететь рейс до Новосибирска, сообщал Mash. По словам пассажиров, самолет застрял в сугробе, а за время простоя израсходовалось топливо. Telegram-канал также сообщил, что ночью два самолета, летевших из Шарджи в «Домодедово», экстренно приземлились во «Внуково» на дозаправку.