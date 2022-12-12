Superjob зафиксировал снижение процента соискателей-мужчин моложе 45 лет

Уточняется, что резюме были проанализированы по 15 специальностям, в том числе по вакансиям на должность курьера, охранника, программиста, электрика, менеджера по продажам, тестировщика ПО/QA (Quality Assurance) и др. По данным сервиса, число соискателей в возрасте старше 45 лет не увеличилось только по последней специальности. По остальным же доля «возрастных» соискателей выросла.