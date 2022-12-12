Superjob зафиксировал снижение процента соискателей-мужчин моложе 45 лет
«В большей части рассмотренных профессиональных групп средний возраст соискателей-мужчин вырос. <...> Количество «возрастных» соискателей не стало больше — процентное соотношение изменилось за счет уменьшения числа соискателей моложе 45 лет», — сказано в сообщении.
Уточняется, что резюме были проанализированы по 15 специальностям, в том числе по вакансиям на должность курьера, охранника, программиста, электрика, менеджера по продажам, тестировщика ПО/QA (Quality Assurance) и др. По данным сервиса, число соискателей в возрасте старше 45 лет не увеличилось только по последней специальности. По остальным же доля «возрастных» соискателей выросла.
В частности, наибольшая доля резюме от мужчин старше 45 лет представлена по специальностям инженер-механик (17%), плотник (15%), охранник (14%), инженер-энергетик и инженер контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИПиА, по 13%).
Вместе с тем аналитики зафиксировали рост доли женщин, которые находятся в поиске работы. В частности, на 6% выросло число женских анкет для вакансий комплектовщиков и менеджеров по продажам, на 5% — курьеров и тестировщиков, на 4% — охранников.