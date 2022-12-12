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Superjob зафиксировал снижение процента соискателей-мужчин моложе 45 лет

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В России в процентном соотношении снизилось число соискателей-мужчин младше 45 лет, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы Superjob. Аналитики портала изучили около 300 000 активных резюме и привели результаты исследования к мартовским показателям, пишет РБК.

«В большей части рассмотренных профессиональных групп средний возраст соискателей-мужчин вырос. <...> Количество «возрастных» соискателей не стало больше — процентное соотношение изменилось за счет уменьшения числа соискателей моложе 45 лет», — сказано в сообщении.

Уточняется, что резюме были проанализированы по 15 специальностям, в том числе по вакансиям на должность курьера, охранника, программиста, электрика, менеджера по продажам, тестировщика ПО/QA (Quality Assurance) и др. По данным сервиса, число соискателей в возрасте старше 45 лет не увеличилось только по последней специальности. По остальным же доля «возрастных» соискателей выросла.

В частности, наибольшая доля резюме от мужчин старше 45 лет представлена по специальностям инженер-механик (17%), плотник (15%), охранник (14%), инженер-энергетик и инженер контрольно-измерительных приборов и аппаратуры (КИПиА, по 13%).

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Вместе с тем аналитики зафиксировали рост доли женщин, которые находятся в поиске работы. В частности, на 6% выросло число женских анкет для вакансий комплектовщиков и менеджеров по продажам, на 5% — курьеров и тестировщиков, на 4% — охранников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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