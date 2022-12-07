Каждая вторая компания учитывает СВО при подборе кадров

Каждая вторая компания учитывает СВО при подборе кадровМужчин призывного возраста стали иногда заменять соискатели-женщины
47% российских компаний изменили кадровую политику после объявления частичной мобилизации, следует из опроса специалистов по найму, проведенного экспертами «Актион кадры и HR» (входит в группу «Актион»). 48% опрошенных сообщили, что на их работу с персоналом частичная мобилизация не повлияла, еще 5% затруднились ответить.
Онлайн-опрос в период с 17 ноября по 5 декабря прошли 378 отвечающих за работу с кадрами представителей юридических лиц. 30% респондентов отметили, что стали обращать внимание на возраст кандидатов-мужчин и их категорию годности к военной службе. Почти в каждой десятой опрошенной компании (9%) отказывали соискателям с востребованной военно-учетной специальностью (ВУС). 10% работодателей сократили открытые вакансии, где потенциальными кандидатами были бы мужчины призывного возраста. Стали чаще рассматривать на должности кандидатов-женщин 16% опрошенных.
После объявления частичной мобилизации бизнесу пришлось корректировать свои планы, в том числе и в части кадровой стратегии, утверждают авторы исследования. Более половины респондентов (51%) заявили, что их стратегия на будущий год учитывает нынешнюю ситуацию. 25% опрошенных не ориентируются на возможность повторения событий этой осени.
Среди компаний, признавших изменения своей кадровой стратегии, 53% отмечают, что мужчины призывного возраста стали реже откликаться на открытые вакансии. Каждый четвертый работодатель (24%) заметил возросший спрос на удаленную работу среди мужчин. В 5% компаний возросло количество увольнений среди сотрудников мужского пола. Работодатели среагировали на мобилизацию молниеносно, но не все верят, что это «единоразовая история», говорит главный редактор HR-направления группы «Актион кадры и HR» Данил Мяло. В связи с этим многие стали серьезнее подходить к организации, например, кадрового резерва.
«Мобилизация показала, что компаниям все-таки не так просто быстро найти на внешнем рынке замену сотруднику. Особенно, если речь об узком специалисте», – пояснил он. Зафиксированное в опросе нежелание работодателей нанимать на работу мужчин призывного возраста с востребованными ВУС «в большей степени отражает мысли конкретных людей». «Это естественное желание – хотеть нанять тех, кто будет дольше выполнять свою трудовую функцию, в этом нет ничего удивительного», – заявил «Ведомостям» адвокат юридической фирмы «Юст» Александр Боломатов.
Эксперт отметил, что не наблюдает массового нарушения прав мужчин-соискателей. «Я лично ни об одном таком споре или жалобе не слышал», – подчеркнул он. Действующее законодательство предусматривает механизмы для защиты от дискриминации при найме. «Трудовое законодательство гарантирует равноправие соискателей. Эта система во многом построена на том, что лицо, которое считает свое право нарушенным вправе обратиться в государственные органы, в судебные органы для защиты своих прав», – сказал Боломатов.
При этом количество приглашений женщин на собеседования выросло, согласна главный эксперт сервиса HeadHunter по рынку труда Наталья Данина. «Мы действительно видим в определенных сферах рост числа приглашений женщин на собеседования, особенно в тех, которых принято относить к «мужским». Например, сфера безопасности – в октябре каждое четвертое приглашение было направлено женщине (в сентябре, до объявления частичной мобилизации – каждое пятое), в автомобильном бизнесе – каждое десятое приглашение женщине (в сентябре лишь 6%)», – подчеркнула она. В целом по рынку труда доля приглашений женщин в октябре, по данным сервиса, выросла на 4%, спрос на женский труд вырос в 21 профессиональной группе из 28.
Участникам опроса также предлагалось оценить спрос на сотрудников в своей компании. Его рост отметили 51% респондентов, снижение – 24%. Среди сфер с выросшим спросом на сотрудников лидером является производство – 23% опрошенных отметили повышение востребованности сотрудников из этой сферы, 8% назвали IT, 5% – сферу логистики, 4% – маркетинг и продажи. В каждой десятой компании отметили другие сферы (9%).
Президент Владимир Путин 21 сентября заявил о начале в России частичной мобилизации, связанной с проведением специальной военной операции на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу cообщил, что мобилизованы будут 300 000 человек, находящихся в запасе и имеющих необходимую военную учетную специальность.
28 октября Шойгу доложил о завершении мобилизационных мероприятий главе государству. Из 300 000 мобилизованных 150 000 находятся в зоне СВО, из них только 77 000 – в боевых подразделениях, остальные в войсках теробороны, рассказал Путин 7 декабря на заседании Совета по правам человека. По его словам, «разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях» сейчас не имеют смысла.