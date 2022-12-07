Каждая вторая компания учитывает СВО при подборе кадров

При этом количество приглашений женщин на собеседования выросло, согласна главный эксперт сервиса HeadHunter по рынку труда Наталья Данина. «Мы действительно видим в определенных сферах рост числа приглашений женщин на собеседования, особенно в тех, которых принято относить к «мужским». Например, сфера безопасности – в октябре каждое четвертое приглашение было направлено женщине (в сентябре, до объявления частичной мобилизации – каждое пятое), в автомобильном бизнесе – каждое десятое приглашение женщине (в сентябре лишь 6%)», – подчеркнула она. В целом по рынку труда доля приглашений женщин в октябре, по данным сервиса, выросла на 4%, спрос на женский труд вырос в 21 профессиональной группе из 28.