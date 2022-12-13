Генпрокуратура вступила в дело о банкротстве нефтяной компании Хотина «Дулисьма»

Как сказано в документах, направленных в суд, прокуратура установила, что «Русь-Ойл» с помощью «Дулисьмы» уходила от налогов на добычу полезных ископаемых, на НДС, а также на прибыль. В частности, компании создавали видимость купле-продажи нефти, отражали ложные данные в бухучете и не платили НДПИ под предлогом отсутствия денег.