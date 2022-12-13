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Генпрокуратура вступила в дело о банкротстве нефтяной компании Хотина «Дулисьма»

Ведомости

Генпрокуратура выступила истцом в деле о банкротстве нефтяной компании Алексея Хотина «Дулисьма», следует из картотеки арбитражных дел.

Из данных электронной базы следует, что Арбитражный суд Москвы постановил привлечь Генпрокуратуру к участию в деле о банкротстве «Дулисьмы» 9 декабря. 

В ходатайстве Генпрокуратура объяснила интерес к делу тем, что в ноябре Замоскворецкий районный суд Москвы принял иск ведомства о взыскании 169,3 млрд руб. ущерба с группы компании «Русь-Ойл», а также об изъятии в пользу государства ее акций. Генпрокуратура указывает на вред, причиненный государству из-за незаконной деятельности компании. «Дулисьма» входит в «Русь-Ойл».

Как сказано в документах, направленных в суд, прокуратура установила, что «Русь-Ойл» с помощью «Дулисьмы» уходила от налогов на добычу полезных ископаемых, на НДС, а также на прибыль. В частности, компании создавали видимость купле-продажи нефти, отражали ложные данные в бухучете и не платили НДПИ под предлогом отсутствия денег.

Кроме того, в Генпрокуратуре считают, что с помощью процедуры банкротства «Дулисьма» хочет легализовать доходы, полученные незаконно, и вывести имущество на подконтрольные организации. 

Процедура банкротства «Дулисьмы» началась в августе 2021 г. В сентябре этого года суд ввел наблюдение в нефтяной компании. Суд утвердил временным управляющим Александра Золотухина, его отчет о проделанной работе назначен на 15 марта 2023 г.

«Дулисьма» входит в структуру компании «Русь-Ойл», а также является одним из основных нефтедобывающих активов бизнесмена Алексея Хотина. Его задержали в 2019 г. по уголовному делу о растрате 290,5 млрд руб. в банке «Югра», бенефициаром которого он являлся. ЦБ отозвал лицензию у организации в 2017 г., спустя год «Югру» признали банкротом.

В конце ноября Генпрокуратура подала иск к Хотину и «Русь-Ойл» с требованием взыскать с него и компании 169,3 млрд руб. Прокуратура считает, что именно на такую сумму был причинен ущерб государству в результате противоправной деятельности ГК «Русь-Ойл», в которую входит ООО «Майорское». Предварительные заседания по иску прошли 1 и 8 декабря. Следующее судебное заседание назначено на 22 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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