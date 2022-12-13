Генпрокуратура вступила в дело о банкротстве нефтяной компании Хотина «Дулисьма»
Генпрокуратура выступила истцом в деле о банкротстве нефтяной компании Алексея Хотина «Дулисьма», следует из картотеки арбитражных дел.
Из данных электронной базы следует, что Арбитражный суд Москвы постановил привлечь Генпрокуратуру к участию в деле о банкротстве «Дулисьмы» 9 декабря.
В ходатайстве Генпрокуратура объяснила интерес к делу тем, что в ноябре Замоскворецкий районный суд Москвы принял иск ведомства о взыскании 169,3 млрд руб. ущерба с группы компании «Русь-Ойл», а также об изъятии в пользу государства ее акций. Генпрокуратура указывает на вред, причиненный государству из-за незаконной деятельности компании. «Дулисьма» входит в «Русь-Ойл».
Как сказано в документах, направленных в суд, прокуратура установила, что «Русь-Ойл» с помощью «Дулисьмы» уходила от налогов на добычу полезных ископаемых, на НДС, а также на прибыль. В частности, компании создавали видимость купле-продажи нефти, отражали ложные данные в бухучете и не платили НДПИ под предлогом отсутствия денег.
Кроме того, в Генпрокуратуре считают, что с помощью процедуры банкротства «Дулисьма» хочет легализовать доходы, полученные незаконно, и вывести имущество на подконтрольные организации.
Процедура банкротства «Дулисьмы» началась в августе 2021 г. В сентябре этого года суд ввел наблюдение в нефтяной компании. Суд утвердил временным управляющим Александра Золотухина, его отчет о проделанной работе назначен на 15 марта 2023 г.
«Дулисьма» входит в структуру компании «Русь-Ойл», а также является одним из основных нефтедобывающих активов бизнесмена Алексея Хотина. Его задержали в 2019 г. по уголовному делу о растрате 290,5 млрд руб. в банке «Югра», бенефициаром которого он являлся. ЦБ отозвал лицензию у организации в 2017 г., спустя год «Югру» признали банкротом.
В конце ноября Генпрокуратура подала иск к Хотину и «Русь-Ойл» с требованием взыскать с него и компании 169,3 млрд руб. Прокуратура считает, что именно на такую сумму был причинен ущерб государству в результате противоправной деятельности ГК «Русь-Ойл», в которую входит ООО «Майорское». Предварительные заседания по иску прошли 1 и 8 декабря. Следующее судебное заседание назначено на 22 декабря.