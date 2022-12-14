В Курской области без света остались 35 000 человек из-за непогоды
В Курской области из-за обильных снегопадов без электричества остались 35 000 человек, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Утром по области начались массовые отключения света из-за налипания снега и обрыва проводов. В последний час ситуация ухудшилась. Сейчас в Курской области без электричества остаются около 35 000 человек», – написал он.
Устранением аварий занимаются 74 бригады курских специалистов, также приехали электрики из Белгорода, Калуги, Воронежа, Ярославля и Брянска, добавил глава региона.
Помимо перебоев со светом, из-за снега на маршрут не смогли выйти 265 школьных автобусов – 87% от их общего числа, рассказал Старовойт. Из-за этого в 17 районах области школы перешли на дистанционный формат, в 11 районах – на очно-дистанционный формат.
По данным Гидрометцентра, в Курской области ожидается сегодня температура воздуха в районе минус пяти градусов, слабый снегопад и юго-восточный ветер 5 м/с.