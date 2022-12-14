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В Курской области без света остались 35 000 человек из-за непогоды

Ведомости

В Курской области из-за обильных снегопадов без электричества остались 35 000 человек, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Утром по области начались массовые отключения света из-за налипания снега и обрыва проводов. В последний час ситуация ухудшилась. Сейчас в Курской области без электричества остаются около 35 000 человек», – написал он.

Устранением аварий занимаются 74 бригады курских специалистов, также приехали электрики из Белгорода, Калуги, Воронежа, Ярославля и Брянска, добавил глава региона.

Помимо перебоев со светом, из-за снега на маршрут не смогли выйти 265 школьных автобусов – 87% от их общего числа, рассказал Старовойт. Из-за этого в 17 районах области школы перешли на дистанционный формат, в 11 районах – на очно-дистанционный формат.

По данным Гидрометцентра, в Курской области ожидается сегодня температура воздуха в районе минус пяти градусов, слабый снегопад и юго-восточный ветер 5 м/с.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных