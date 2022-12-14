В Курской области без света остались 35 000 человек из-за непогоды

Помимо перебоев со светом, из-за снега на маршрут не смогли выйти 265 школьных автобусов – 87% от их общего числа, рассказал Старовойт. Из-за этого в 17 районах области школы перешли на дистанционный формат, в 11 районах – на очно-дистанционный формат.