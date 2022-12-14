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Общество

В Турции с нового года введут налог на проживание для туристов

Ведомости

Турция с 1 января будет взимать налог на проживание с туристов размером в 2% от стоимости услуг, передает телеканал NTV.

«Налог на проживание будет взиматься с тех, кто останавливается в гостиницах, курортных поселках, бутик-отелях, мотелях, пансионатах, деревнях, высокогорных домах и кемпингах. Ставка — 2%. Под действие налога подпадают также общественные гостевые дома, базы отдыха и лагеря, за исключением ночлежек», — говорится в сообщении.

При этом также уточняется, что проживание студентов в общежитиях и лагерях не облагается налогом. Дипломатический персонал иностранных государств в Турции также освобождается от налога на проживание.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее писала, что закон о налоге на проживание в Турции был принят еще в 2019 г., однако его внедрение было отложено из-за пандемии. 

«Согласно документу, налогом на проживание в размере 2% будут облагаться как собственно размещение (ночлег), так и все другие услуги, которые продаются вместе с услугой ночлега. Это питание и напитки, развлекательные услуги, пользование бассейном, термальным комплексом и другими оздоровительными услугами», — отмечали в АТОР.

При этом однозначного решения касательно того, как будет взиматься новый туристический сбор, на данный момент нет. Некоторые операторы полагают, что цена уже будет заложена в предложение и налог будет взиматься с туриста просто при приобретении тура.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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