В Турции с нового года введут налог на проживание для туристов
Турция с 1 января будет взимать налог на проживание с туристов размером в 2% от стоимости услуг, передает телеканал NTV.
«Налог на проживание будет взиматься с тех, кто останавливается в гостиницах, курортных поселках, бутик-отелях, мотелях, пансионатах, деревнях, высокогорных домах и кемпингах. Ставка — 2%. Под действие налога подпадают также общественные гостевые дома, базы отдыха и лагеря, за исключением ночлежек», — говорится в сообщении.
При этом также уточняется, что проживание студентов в общежитиях и лагерях не облагается налогом. Дипломатический персонал иностранных государств в Турции также освобождается от налога на проживание.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее писала, что закон о налоге на проживание в Турции был принят еще в 2019 г., однако его внедрение было отложено из-за пандемии.
«Согласно документу, налогом на проживание в размере 2% будут облагаться как собственно размещение (ночлег), так и все другие услуги, которые продаются вместе с услугой ночлега. Это питание и напитки, развлекательные услуги, пользование бассейном, термальным комплексом и другими оздоровительными услугами», — отмечали в АТОР.
При этом однозначного решения касательно того, как будет взиматься новый туристический сбор, на данный момент нет. Некоторые операторы полагают, что цена уже будет заложена в предложение и налог будет взиматься с туриста просто при приобретении тура.