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Госдума приняла закон об упрощении возрастной маркировки для фильмов и книг

Ведомости

Госдума приняла закон об упрощении возрастной маркировки для произведений искусства и литературы. Об этом свидетельствуют данные в думской электронной базе. 

Поправки упраздняют возрастную маркировку для фильмов, книг и других произведений за исключением ограничения «18+». Промежуточная маркировка (от «0+» до «16+») больше не требуется. Авторы закона отмечают, что правообладатели по-прежнему могут рекомендовать возрастную категорию на афишах, входных билетах, экране перед началом фильма и др.

Вместо указания возраста предлагается использовать формулировки «для семейного чтения/просмотра», «не рекомендовано для детей» и др. Кроме того, согласно документу, детям не могут отказать в продаже школьной литературы, независимо от их возраста, однако изменения не коснутся категории «18+», на нее ограничения сохранятся.

Законопроект был внесен группой депутатов в Госдуму еще в мае 2019 г. В первом чтении его приняли в декабря того же года. Обсуждение инициативы возобновилось в июне 2022 г. К декабрю депутаты внесли поправки в законопроект. 15 декабря его приняли сразу во втором и третьем чтении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных