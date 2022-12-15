Госдума приняла закон об упрощении возрастной маркировки для фильмов и книг
Госдума приняла закон об упрощении возрастной маркировки для произведений искусства и литературы. Об этом свидетельствуют данные в думской электронной базе.
Поправки упраздняют возрастную маркировку для фильмов, книг и других произведений за исключением ограничения «18+». Промежуточная маркировка (от «0+» до «16+») больше не требуется. Авторы закона отмечают, что правообладатели по-прежнему могут рекомендовать возрастную категорию на афишах, входных билетах, экране перед началом фильма и др.
Вместо указания возраста предлагается использовать формулировки «для семейного чтения/просмотра», «не рекомендовано для детей» и др. Кроме того, согласно документу, детям не могут отказать в продаже школьной литературы, независимо от их возраста, однако изменения не коснутся категории «18+», на нее ограничения сохранятся.
Законопроект был внесен группой депутатов в Госдуму еще в мае 2019 г. В первом чтении его приняли в декабря того же года. Обсуждение инициативы возобновилось в июне 2022 г. К декабрю депутаты внесли поправки в законопроект. 15 декабря его приняли сразу во втором и третьем чтении.