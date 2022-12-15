Госдума приняла закон об упрощении возрастной маркировки для фильмов и книг

Законопроект был внесен группой депутатов в Госдуму еще в мае 2019 г. В первом чтении его приняли в декабря того же года. Обсуждение инициативы возобновилось в июне 2022 г. К декабрю депутаты внесли поправки в законопроект. 15 декабря его приняли сразу во втором и третьем чтении.