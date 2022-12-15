Светлану Володину избрали президентом Федеральной палаты адвокатов РФ
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ избрал президентом ФПА Светлану Володину. Об этом сообщает пресс-служба палаты.
«Совет ФПА РФ на заседании 15 декабря большинством голосов избрал президентом ФПА РФ Светлану Игоревну Володину», — говорится в опубликованном сообщении.
Володина является выпускницей Всесоюзного юридического заочного института. После выпуска она работала стажером, а затем стала адвокатом Московской областной коллегии адвокатов (МОКА).
В 1990 г. она начала преподавать в Московской государственной юридической академии (МГЮА) на кафедре гражданского права. С января 2018 г. она заведует кафедрой адвокатуры в академии.
Володина награждена серебряной медалью Ф. Н. Плевако и орденом Федеральной палаты адвокатов России «За верность адвокатскому долгу». Также она является почетным адвокатом РФ и заслуженным юристом Москвы.