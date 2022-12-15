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Светлану Володину избрали президентом Федеральной палаты адвокатов РФ

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Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ избрал президентом ФПА Светлану Володину. Об этом сообщает пресс-служба палаты. 

«Совет ФПА РФ на заседании 15 декабря большинством голосов избрал президентом ФПА РФ Светлану Игоревну Володину», — говорится в опубликованном сообщении. 

Володина является выпускницей Всесоюзного юридического заочного института. После выпуска она работала стажером, а затем стала адвокатом Московской областной коллегии адвокатов (МОКА). 

В 1990 г. она начала преподавать в Московской государственной юридической академии (МГЮА) на кафедре гражданского права. С января 2018 г. она заведует кафедрой адвокатуры в академии.

Володина награждена серебряной медалью Ф. Н. Плевако и орденом Федеральной палаты адвокатов России «За верность адвокатскому долгу». Также она является почетным адвокатом РФ и заслуженным юристом Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных