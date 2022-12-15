Путин исключил Хаматову из попечительского совета фонда «Круг добра»
Президент России Владимир Путин обновил состав попечительского совета фонда помощи тяжелобольным детям «Круг добра», исключив, в частности, из него соучредителя фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматову. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Помимо Хаматовой из состава исключены актриса, попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт, основательница фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина, а также депутат Лариса Фечина.
Вместо них в состав попечительского совета включены уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, летчик-космонавт, Герой РФ Олег Новицкий и депутат Владислав Третьяк (по согласованию).
«Круг добра» был создан по указу президента в 2021 г. Он может закупать препараты, не зарегистрированные в России, а недавно зарегистрированные – приобретать в упрощенном порядке, не дожидаясь их ввода в гражданский оборот. Фонд должен финансироваться за счет отчислений в бюджет от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 млн руб. в год: в 2021 г. на его деятельность было направлено 75 млрд руб., на 2022 г. на эти цели заложено 80 млрд руб.