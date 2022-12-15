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Путин исключил Хаматову из попечительского совета фонда «Круг добра»

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Президент России Владимир Путин обновил состав попечительского совета фонда помощи тяжелобольным детям «Круг добра», исключив, в частности, из него соучредителя фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматову. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Помимо Хаматовой из состава исключены актриса, попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт, основательница фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина, а также депутат Лариса Фечина.

Вместо них в состав попечительского совета включены уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, летчик-космонавт, Герой РФ Олег Новицкий и депутат Владислав Третьяк (по согласованию).

«Круг добра» был создан по указу президента в 2021 г. Он может закупать препараты, не зарегистрированные в России, а недавно зарегистрированные – приобретать в упрощенном порядке, не дожидаясь их ввода в гражданский оборот. Фонд должен финансироваться за счет отчислений в бюджет от повышенной ставки НДФЛ для граждан с доходом свыше 5 млн руб. в год: в 2021 г. на его деятельность было направлено 75 млрд руб., на 2022 г. на эти цели заложено 80 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных