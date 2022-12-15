Пушилин утвердил четыре новых нерабочих праздничных дня в ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об установлении в республике четырех новых нерабочих праздничных дней. Документ опубликован на сайте главы ДНР.
Из указа следует, что 11 мая теперь является Днем Донецкой народной республики, а 30 сентября — Днем возвращения ДНР в Россию. Кроме того, теперь в регионе не будут работать на Пасху и Троицу, которые традиционно празднуются в воскресенье. В 2023 г. Пасха пройдет 16 апреля, а Троица — 4 июня.
Данный указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России.
30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день глава государства Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.