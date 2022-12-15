Пушилин утвердил четыре новых нерабочих праздничных дня в ДНР

Из указа следует, что 11 мая теперь является Днем Донецкой народной республики, а 30 сентября — Днем возвращения ДНР в Россию. Кроме того, теперь в регионе не будут работать на Пасху и Троицу, которые традиционно празднуются в воскресенье. В 2023 г. Пасха пройдет 16 апреля, а Троица — 4 июня.