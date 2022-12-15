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Пушилин утвердил четыре новых нерабочих праздничных дня в ДНР

Ведомости

Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об установлении в республике четырех новых нерабочих праздничных дней. Документ опубликован на сайте главы ДНР. 

Из указа следует, что 11 мая теперь является Днем Донецкой народной республики, а 30 сентября — Днем возвращения ДНР в Россию. Кроме того, теперь в регионе не будут работать на Пасху и Троицу, которые традиционно празднуются в воскресенье. В 2023 г. Пасха пройдет 16 апреля, а Троица — 4 июня.

Данный указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. 

30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день глава государства Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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