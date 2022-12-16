В Бурятии назвали предварительные причины крушения частного вертолета Ми-8
Крушение частного вертолета Ми-8 в Бурятии, в результате которого погибли все трое членов экипажа, могло произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотирования. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на главу республики Алексея Цыденова.
«Причины случившегося выясняются, предварительно это либо техническая неисправность, либо ошибка экипажа, поскольку вертолет уже практически совершил посадку. Сейчас работают все службы. Вся дополнительная информация будет представлена», — сказано в сообщении.
В пресс-службе также уточнили, что семьи погибших получат по 1 млн руб. Цыденов добавил, что со стороны завода также будет произведена выплата.
Цыденов уточнил, что вертолет еще не был передан заказчику и не был введен в эксплуатацию. Позже ТАСС писал со ссылкой на данные регионального правительства, что вертолет произведен на Улан-Удэнском авиазаводе. По информации экстренных служб, вертолет предназначался для экспорта в Китай.