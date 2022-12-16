В Бурятии назвали предварительные причины крушения частного вертолета Ми-8

Цыденов уточнил, что вертолет еще не был передан заказчику и не был введен в эксплуатацию. Позже ТАСС писал со ссылкой на данные регионального правительства, что вертолет произведен на Улан-Удэнском авиазаводе. По информации экстренных служб, вертолет предназначался для экспорта в Китай.