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В Бурятии назвали предварительные причины крушения частного вертолета Ми-8

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Крушение частного вертолета Ми-8 в Бурятии, в результате которого погибли все трое членов экипажа, могло произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотирования. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на главу республики Алексея Цыденова.

«Причины случившегося выясняются, предварительно это либо техническая неисправность, либо ошибка экипажа, поскольку вертолет уже практически совершил посадку. Сейчас работают все службы. Вся дополнительная информация будет представлена», — сказано в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что семьи погибших получат по 1 млн руб. Цыденов добавил, что со стороны завода также будет произведена выплата.

Крушение вертолета Ми-8 произошло в 10:20 мск (15:20 по местному времени). По словам Цыденова, воздушное судно загорелось при посадке. На борту пассажиров не было. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, причиной могло стать возгорание двигателя.

Цыденов уточнил, что вертолет еще не был передан заказчику и не был введен в эксплуатацию. Позже ТАСС писал со ссылкой на данные регионального правительства, что вертолет произведен на Улан-Удэнском авиазаводе. По информации экстренных служб, вертолет предназначался для экспорта в Китай.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных