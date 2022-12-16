СМИ: в Бурятии разбился частный вертолет Ми-8
Частный вертолет Ми-8 потерпел крушение в Бурятии при посадке, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
«Ми-8 упал при посадке в аэропорту Байкал и загорелся. На борту был экипаж из трех человек. По предварительным данным, есть погибшие», — сказал собеседник ТАСС.
Позже глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал произошедшее. По его словам, ЧП произошло при посадке вертолета. По его словам, вертолет еще не эксплуатировался, поскольку он не был передан заказчику от авиазавода. Информации о находившихся на борту членах экипажа пока нет. «Судьба экипажа окончательно не известна, но высокая вероятность, что люди погибли», — сказал он.
Источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил, что при посадке все три человека погибли. Эту информацию передал и «Интерфакс».