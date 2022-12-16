СМИ: в Бурятии разбился частный вертолет Ми-8

Позже глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал произошедшее. По его словам, ЧП произошло при посадке вертолета. По его словам, вертолет еще не эксплуатировался, поскольку он не был передан заказчику от авиазавода. Информации о находившихся на борту членах экипажа пока нет. «Судьба экипажа окончательно не известна, но высокая вероятность, что люди погибли», — сказал он.