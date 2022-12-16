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СМИ: в Бурятии разбился частный вертолет Ми-8

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Частный вертолет Ми-8 потерпел крушение в Бурятии при посадке, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«Ми-8 упал при посадке в аэропорту Байкал и загорелся. На борту был экипаж из трех человек. По предварительным данным, есть погибшие», — сказал собеседник ТАСС.

Позже глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал произошедшее. По его словам, ЧП произошло при посадке вертолета. По его словам, вертолет еще не эксплуатировался, поскольку он не был передан заказчику от авиазавода. Информации о находившихся на борту членах экипажа пока нет. «Судьба экипажа окончательно не известна, но высокая вероятность, что люди погибли», — сказал он.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил, что при посадке все три человека погибли. Эту информацию передал и «Интерфакс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных